Украинские истребители выжгли укрепления и укрытия российских оккупантов
- 2.06.2026, 22:54
Видеофакт.
В сети опубликовали подборку кадров ударов украинской авиации по позициям российских войск на одном из направлений фронта.
Под ударами оказались полевые укрепления, фортификационные сооружения, блиндажи, места сосредоточения личного состава и боекомплектов оккупантов.
Вследствие ударов уничтожены вражеские укрытия вместе с личным составом и запасами боеприпасов, которые находились внутри.
Кадрами поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале «Соняшник».