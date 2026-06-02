Украинские истребители выжгли укрепления и укрытия российских оккупантов 2.06.2026, 22:54

Видеофакт.

В сети опубликовали подборку кадров ударов украинской авиации по позициям российских войск на одном из направлений фронта.

Под ударами оказались полевые укрепления, фортификационные сооружения, блиндажи, места сосредоточения личного состава и боекомплектов оккупантов.

Вследствие ударов уничтожены вражеские укрытия вместе с личным составом и запасами боеприпасов, которые находились внутри.

Кадрами поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале «Соняшник».

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