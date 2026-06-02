Тихановская встретилась с премьером Великобритании
- 2.06.2026, 23:32
Встреча прошла в Лондоне.
Сегодня в Лондоне Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Как сообщает ее пресс-служба, во время встречи она поблагодарила Великобританию за последовательную поддержку демократической Беларуси, непризнание режима Лукашенко и санкции против представителей режима.
Что обсуждали на встрече:
— необходимость дальнейшей поддержки независимых медиа и гражданского общества;
— освобождение и поддержку политзаключенных;
— поддержку Украины и роль демократической Беларуси в европейской безопасности;
— развитие стратегических консультаций между Великобританией и демократическими силами;
— вопрос ответственности режима Лукашенко за преступления, в том числе в контексте похищения украинских детей и международных механизмов правосудия;
— текущую ситуацию в Беларуси и продолжение репрессий;
— синхронизацию политики Великобритании и Евросоюза по Беларуси, в том числе по вопросу санкций;
— необходимость поднимать белорусский вопрос на международных площадках, в том числе в рамках G7 и G20 (Великобритания примет председательство в G20 в 2027 году);
— зависимость режима Лукашенко от России.
Тихановская также отметила исключительную роль премьер-министра Стармера в создании «Коалиции желающих» в поддержку Украины. Она подчеркнула, что демократическая Беларусь готова быть частью международной поддержки Украины, так как будущее Беларуси и безопасность Украины непосредственно связаны.
Кроме того, Тихановская призвала Великобританию рассмотреть возможность присоединения к Международному гуманитарному фонду.
«Я благодарна премьер-министру Киру Стармеру и Великобритании за принципиальную позицию по Беларуси. Для нас очень важно, что Лондон продолжает поддерживать белорусское общество и не признает легитимность режима Лукашенко.
Поддержка демократической Беларуси — это вклад в безопасность всей Европы. Беларусь не должна оставаться в тени России или быть разменной монетой на международных переговорах. Белорусы хотят жить в свободной, независимой и европейской стране.
Сегодня нам важно, чтобы партнеры продолжали поддерживать политзаключенных, независимые медиа, гражданское общество и всех, кто сохраняет связь Беларуси с Европой», — отметила Тихановская.