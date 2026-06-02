Тихановская встретилась с премьером Великобритании 2.06.2026, 23:32

Кир Стармер и Светлана Тихановская

Фото: Simon Dawson / No 10 Downing Street

Встреча прошла в Лондоне.

Сегодня в Лондоне Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как сообщает ее пресс-служба, во время встречи она поблагодарила Великобританию за последовательную поддержку демократической Беларуси, непризнание режима Лукашенко и санкции против представителей режима.

Что обсуждали на встрече:

— необходимость дальнейшей поддержки независимых медиа и гражданского общества;

— освобождение и поддержку политзаключенных;

— поддержку Украины и роль демократической Беларуси в европейской безопасности;

— развитие стратегических консультаций между Великобританией и демократическими силами;

— вопрос ответственности режима Лукашенко за преступления, в том числе в контексте похищения украинских детей и международных механизмов правосудия;

— текущую ситуацию в Беларуси и продолжение репрессий;

— синхронизацию политики Великобритании и Евросоюза по Беларуси, в том числе по вопросу санкций;

— необходимость поднимать белорусский вопрос на международных площадках, в том числе в рамках G7 и G20 (Великобритания примет председательство в G20 в 2027 году);

— зависимость режима Лукашенко от России.

Тихановская также отметила исключительную роль премьер-министра Стармера в создании «Коалиции желающих» в поддержку Украины. Она подчеркнула, что демократическая Беларусь готова быть частью международной поддержки Украины, так как будущее Беларуси и безопасность Украины непосредственно связаны.

Кроме того, Тихановская призвала Великобританию рассмотреть возможность присоединения к Международному гуманитарному фонду.

«Я благодарна премьер-министру Киру Стармеру и Великобритании за принципиальную позицию по Беларуси. Для нас очень важно, что Лондон продолжает поддерживать белорусское общество и не признает легитимность режима Лукашенко.

Поддержка демократической Беларуси — это вклад в безопасность всей Европы. Беларусь не должна оставаться в тени России или быть разменной монетой на международных переговорах. Белорусы хотят жить в свободной, независимой и европейской стране.

Сегодня нам важно, чтобы партнеры продолжали поддерживать политзаключенных, независимые медиа, гражданское общество и всех, кто сохраняет связь Беларуси с Европой», — отметила Тихановская.

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