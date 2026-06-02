Российские генералы бросили армию в рекордное количество «мясных штурмов» 2.06.2026, 23:36

Атаки увеличились после обещания Путину взять Донбасс к осени.

Генералы российского Генштаба резко увеличили штурмовые атаки на украинские позиции, чтобы выполнить требование президента РФ Владимира Путина, которые ждет от военных полного захвата Донбасса, пишет The Moscow Times.

В мае войска РФ предприняли около 7 тысяч штурмов — на 37,5% больше, чем месяцем ранее, подсчитал украинский OSINT-проект Deep State. По сравнению с концом 2025 года число штурмовых действий увеличилось на четверть и установило рекорд за все время статистики. В среднем ежедневно генералы отправили армию штурмовать украинские позиции 225 раз против 180−190 раз в конце прошлого года, следует из подсчетов DeepState.

Российское военное руководство торопится: по словам источников Financial Times, Генштаб убедил Путина, что Донбасс будет полностью захвачен к осени, в связи с чем президент РФ отказался от идеи заморозить войну по линии фронта и теперь нацелен на полный контроль над Луганской и Донецкой областями Украины.

«Ему говорят, что украинцы выдыхаются, фронт рушится и у них заканчиваются люди», — рассказывал один из собеседников издания, близкий к Кремлю.

Несмотря на «мясные штурмы», май стал для российской армии худшим месяцем с 2023 года, пишет DeepState и подтверждают эксперты американского Института изучения войны (ISW). По их подсчетам, армия РФ второй месяц подряд теряла территории, а не захватывала и лишилась 281,1 кв. км. В апреле террориториальные потери составляли 116 кв км, и тех пор их темп вырос в 2,4 раза.

Медленное продвижение российских войск, как предполагают в ISW, связано со значительными изменениями на поле боя, включая налеты беспилотников, наземные контратаки ВСУ, блокировку терминалов Starlink для ВС РФ в феврале 2026 года, а также ограничение Кремлем работы Telegram на фронте.

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