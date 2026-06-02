Словацкий премьер проиграл суд из-за книги «Одержимый властью Фицо» 1 2.06.2026, 22:16

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии требовал взыскать €200 тыс. компенсации.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проиграл суд против главного редактора портала Aktuality.sk Петера Барди и издательства Ringier Slovakia Media, выпустившего книгу о нем, автором которой также выступил Барди. Об этом сообщает Aktuality.sk.

Фицо требовал взыскать €200 тыс. компенсации за использование его изображения на обложке книги Барди «Одержимый властью Фицо». По €100 тыс. премьер-министр требовал от автора и издательской компании.

Книга Петера Барди «Одержимый властью Фицо» посвящена политической карьере Роберта Фицо и развитию словацкой политики за последние три десятилетия. Автор, в частности, затрагивает темы коррупции, политических скандалов и партийного влияния. В основу книги легли интервью почти с тремя десятками коллег, соратников и оппонентов Фицо, а также анализ публикаций СМИ и профильной литературы.

Фицо утверждал, что не давал согласия на использование своей фотографии, однако суд Братиславы пришел к выводу, что его права нарушены не были, и отклонил иск. Судья также указала, что запрошенная сумма компенсации за моральный вред является чрезмерной.

Во время заседания представитель Фицо Давид Линдтнер отозвал иск против Барди. Из показаний сторон и представленных документов следовало, что главный редактор Aktuality.sk как автор текста не участвовал в создании обложки книги. Иск к издателю Фицо сохранял до конца процесса, однако суд также отказал в его удовлетворении.

Сам премьер-министр на заседании не присутствовал.

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