Стобалльников на ЦТ и ЦЭ становится все больше 2.06.2026, 21:32

Задания стали проще?

Пока абитуриенты штурмуют ЦТ и ЦЭ, в Threads разгорелась любопытная дискуссия. Одна из белорусок задалась вопросом, почему стобалльников с каждым годом становится все больше.

«Я сдавала ЦТ в 2006 году, и тогда 100 баллов – это было что-то нереальное. А теперь в одном классе может быть несколько стобалльников. Что происходит?» – написала она.

Пост быстро собрал десятки комментариев, и у пользователей нашлось сразу несколько объяснений.

Самая популярная версия – тесты за последние годы заметно упростились.

Об этом писали люди, которые сами сдавали тестирование в разные годы или готовят школьников к экзаменам, пишет «Точка».

Так, одна из пользовательниц, работающая учителем истории, отметила, что из тестов исчезли некоторые сложные типы заданий.

«Задания стали легче. Многие типы вообще убрали. Появились частично верные задания, за которые дают баллы. В мое время за одну ошибку в части Б полностью аннулировали задание», – рассказала она.

Похожего мнения придерживаются и другие комментаторы. Некоторые вспоминали старые тесты по английскому языку и признавались, что современные варианты кажутся им гораздо проще.

«Когда репетитор доставала тесты 2010-х годов, мне становилось плохо сразу. Разница колоссальная», – поделилась одна из участниц обсуждения.

Впрочем, не все свели объяснение к упрощению заданий. Некоторые пользователи уверены, что за последние годы заметно вырос и уровень подготовки самих абитуриентов.

В обсуждении напомнили, что сегодня многие школьники начинают готовиться к ЦТ и ЦЭ заранее, занимаются с репетиторами, ходят на факультативы и целенаправленно решают тесты прошлых лет.

Кроме того, часть комментаторов считает, что система тестирования со временем стала лучше соответствовать школьной программе. Из-за этого вопросы на экзаменах теперь чаще перекликаются с тем, что ученики проходят на уроках.

