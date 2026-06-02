Зеленский: Этой ночью может быть новый массированный российский удар
- 2.06.2026, 21:07
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и этой ночью может быть массированный российский удар. Он призвал граждан реагировать на тревоги.
Об этом Зеленский сообщил во время вечернего видеообращения во вторник, 2 июня.
«Мы знаем от разведки, что массированный удар может быть и этой ночью. Пожалуйста, очень вас прошу, обращайте внимание на тревоги», — сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что всем партнерам в Европе нужно и дальше работать, чтобы были ракеты для украинской ПВО, а также необходимые системы и жизненно важные разведданные и другие вещи, которые помогают спасать жизни людей.
«Очевидно, что в Европе надо свою антибаллистическую систему достаточного объема, достаточной силы, чтобы гарантировать защиту от любой угрозы. Будут переговоры, будут встречи, которые приблизят этот результат. Сегодня утвердил соответствующий график дипломатический на июнь. Будет активно», — подчеркнул Зеленский.