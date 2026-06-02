В банк Минска принесли странные $100 3 2.06.2026, 20:19

Купюра оказалась настоящей, но c нюансом.

Сотрудник одного из банков столицы засомневался в подлинности 100-долларовой купюры, которую принес клиент. Ее передали на исследования в Государственный комитет судебных экспертиз.

Банкноту сравнили с описанием и иллюстрациями денежных билетов Федеральной резервной системы США того же номинала и года серии и криминалистической коллекцией образцов бланков документов с определенной степенью защиты Государственного комитета судебных экспертиз.

Фото: sudexpert.gov.by

Были установлены как совпадения, так и различия. Из последних – на подозрительной банкноте неправильно расположены защитная нить и водяной знак.

«Эксперт пришел к выводу, что стодолларовая банкнота изготовлена предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида», – отметили в комитете.

Водяной знака и защитная нить оказались в других местах из-за отклонений от технологического процесса, допущенных при производстве. Эти несовпадения признали несущественными.

