В банк Минска принесли странные $100

В банк Минска принесли странные $1003
- 2.06.2026, 20:19
- 2,430
Купюра оказалась настоящей, но c нюансом.
Сотрудник одного из банков столицы засомневался в подлинности 100-долларовой купюры, которую принес клиент. Ее передали на исследования в Государственный комитет судебных экспертиз.
Банкноту сравнили с описанием и иллюстрациями денежных билетов Федеральной резервной системы США того же номинала и года серии и криминалистической коллекцией образцов бланков документов с определенной степенью защиты Государственного комитета судебных экспертиз.
Были установлены как совпадения, так и различия. Из последних – на подозрительной банкноте неправильно расположены защитная нить и водяной знак.
«Эксперт пришел к выводу, что стодолларовая банкнота изготовлена предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида», – отметили в комитете.
Водяной знака и защитная нить оказались в других местах из-за отклонений от технологического процесса, допущенных при производстве. Эти несовпадения признали несущественными.