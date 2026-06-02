2 июня 2026, вторник, 20:09
Под Минском построили дома-невидимки

Фото: Realt

Фотофакт.

Необычные дома появились в 60 км от столицы, пишет Realt.

Строения полностью зеркальные и практически растворяются в природном пейзаже.

Проект реализовали белорусы – семейная пара родом из Осиповичей.

Участок, на котором расположили домики, находится вблизи леса. Соседей практически нет – лишь пару дачников и фермеров.

Фото: Realt

Первыми здесь появились каркасные дома с панорамным остеклением.

Фото: Realt

Невидимость им придают зеркальные стеклопакеты. Они нетипичные – формулу для них строители выводили специально. Весь процесс занял около года.

Неограниченный вид на природу

В светлое время фасады отражают лес и небо, что делает их трудно заметными среди берез и сосен.

Фото: Realt

При этом жильцы дома могут наслаждаться неограниченным видом на природу. «Стеклянные» все комнаты, поэтому даже из душа можно наблюдать за белками и прочей местной фауной и флорой.

Фото: Realt

Но хозяева дома уверяют: гостям не стоят опасаться, что они видны снаружи, – приватность обеспечена даже вечером за счет подсветки территории.

Площадь дома небольшая – около 18 м2, но внутри есть полноценная кровать, кухня, столовая и даже совмещенный санузел.

Такая «невидимка» обошлась владельцам в $30 тыс.

Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров