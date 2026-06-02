Под Минском построили дома-невидимки
- 2.06.2026, 19:20
Фотофакт.
Необычные дома появились в 60 км от столицы, пишет Realt.
Строения полностью зеркальные и практически растворяются в природном пейзаже.
Проект реализовали белорусы – семейная пара родом из Осиповичей.
Участок, на котором расположили домики, находится вблизи леса. Соседей практически нет – лишь пару дачников и фермеров.
Первыми здесь появились каркасные дома с панорамным остеклением.
Невидимость им придают зеркальные стеклопакеты. Они нетипичные – формулу для них строители выводили специально. Весь процесс занял около года.
Неограниченный вид на природу
В светлое время фасады отражают лес и небо, что делает их трудно заметными среди берез и сосен.
При этом жильцы дома могут наслаждаться неограниченным видом на природу. «Стеклянные» все комнаты, поэтому даже из душа можно наблюдать за белками и прочей местной фауной и флорой.
Но хозяева дома уверяют: гостям не стоят опасаться, что они видны снаружи, – приватность обеспечена даже вечером за счет подсветки территории.
Площадь дома небольшая – около 18 м2, но внутри есть полноценная кровать, кухня, столовая и даже совмещенный санузел.
Такая «невидимка» обошлась владельцам в $30 тыс.