Пожизненное вместо Киева «за три дня»: генерал РФ получил приговор 7 2.06.2026, 19:00

Александр Лапин

Александр Лапин руководил наступлением российских войск на Киев, Черниговскую и Сумскую области.

Генерал-полковник вооруженных сил России, бывший командующий Центральным военным округом РФ Александр Лапин, который руководил наступлением российских войск на Киев, Черниговскую и Сумскую области, приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом 2 июня в Facebook сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Прокуроры доказали: в феврале – марте 2022 года этот генерал не был формальным командиром «на бумаге». Он непосредственно организовывал вторжение, планировал и координировал действия подчиненных подразделений, отдавал приказы и обеспечивал продолжение боевых действий против Украины.

Под его командованием, по данным прокуратуры, российские войска оккупировали населенные пункты Черниговской и Сумской областей и продвигались к Киеву по левому берегу Днепра. Их целью был захват украинской столицы, органов государственной власти, военного управления и установление оккупационного контроля. Как указал Кравченко, Лапин «хотел взять Киев за три дня».

«Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны», – отметил Кравченко.

Поскольку Лапин скрывается в РФ, суд вынес приговор заочно. Срок отбывания наказания начнется с момента его фактического задержания, указал генпрокурор.

