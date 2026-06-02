2 июня 2026, вторник, 20:08
WBC назвал нового соперника Усика

3
  2.06.2026, 18:52
  • 1,354
Александр Усик

Украинский боксер должен провести бой по обязательной защите чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик должен провести бой по обязательной защите чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе против немецкого боксера Агита Кабайела. Об этом 1 июня в эфире Pro Box TV заявил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

«Приказ об этом бое издается сегодня, и это обязательная защита для Усика», – сказал Сулейман.

В случае отказа от поединка с немцем Усик будет вынужден освободить титул WBC – один из трех основных поясов, которыми он владеет в хевивейте.

После победы украинца над нидерландским боксером Рико Верховеном техническим нокаутом в 11-м раунде на ринг поднялся Кабайел и бросил вызов Усику, пишет «Суспільне». Во время вечера бокса Усик принял вызов Кабайела, который является обязательным претендентом на пояс WBC, однако также заявил, что готов провести реванш с Верховеном.

Агит Кабайел – немецкий боксер курдского происхождения. Как и Усик, он не проигрывал на профессиональном уровне – 27 побед из 27 (из них 19 нокаутов). Он является временным чемпионом мира WBC в супертяжелом весе.

Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров