Уроженец Беларуси Роман Гофман официально вступил в должность главы «Моссада» 2.06.2026, 18:45

Роман Гофман

Фото: Хаим Гольдберг/Flash90

Торжественная церемония приведения его к присяге состоялась в штаб-квартире разведывательного агентства в Тель-Авиве.

Генерал-майор Роман Гофман официально вступил в должность главы «Моссада» сроком на пять лет, покинув пост военного секретаря израильского премьера. Торжественная церемония приведения его к присяге состоялась в штаб-квартире разведывательного агентства в Тель-Авиве. «Я вступаю в эту должность со смирением и чувством долга,— заявил генерал Гофман и обратился к Биньямину Нетаньяху: — Господин премьер-министр, вы открыли для меня секрет лидерства».

Генерал Гофман репатриировался в Израиль из Беларуси вместе с родителями в 1990 году, когда ему было 14 лет. Тогда будущий глава «Моссада» не до конца осознавал свою принадлежность к еврейскому народу. «Будучи подростком, оторванным <...>, я отказывался понимать, зачем нужно было все бросать и уезжать»,— отмечал Гофман в 2020 году в биографическом эссе для Колледжа национальной безопасности ЦАХАЛа.

Проблемы с интеграцией и самоидентификацией становились причиной его драк со сверстниками и даже приводов в полицию, признается генерал. «Движение к самопознанию началось с понимания собственной «инаковости»: культурное сопротивление в подростковом возрасте в Ашдоде, форма ЦАХАЛа, колкие вопросы моих сослуживцев, военные стычки с арабами и, наконец, Главный раввинат (специальное подразделение Генштаба, отвечающее за религиозную дисциплину в военных частях.— Прим.), который поначалу не хотел разрешать мне жениться здесь из-за отсутствия нужных документов»,— пишет Гофман.

В 1995 году будущий глава «Моссада» начал службу в бронетанковых войсках ЦАХАЛа, которым посвятил почти 30 лет. В день резни 7 октября 2023 года, когда «Хамас» и родственные ему группировки вторглись на юг Израиля, Роман Гофман лично вступил в бой с хамасовцами на границе и был госпитализирован с тяжелыми ранениями. «Он лежал там, в реанимации, тяжело раненный, после того как бросился в бой, и его тело было изрешечено пулями, но его дух был непоколебим!» — вспоминал президент Ицхак Герцог о своем визите в больницу Асаф Ха-Рофе, состоявшемся 8 октября.

На посту военного секретаря на генерала Гофмана были возложены обязанности по поддержанию контактов с Россией по сирийскому конфликту. Через два месяца после того, как 8 декабря 2024 года антиправительственные группировки свергли режим Башара Асада, генералу было поручено отправиться в Москву, чтобы обсудить дальнейшее взаимодействие по Сирии.

Ранее «Моссад» уже возглавлял выходец из Беларуси: в 1952-1963 израильской спецслужбой руководил уроженец Витебска Иссер Харель.

