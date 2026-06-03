Bloomberg: Империи российских миллиардеров рушатся 4 3.06.2026, 11:05

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Путин продолжает изымать активы.

В России усиливается давление на крупных предпринимателей на фоне резкого роста числа антикоррупционных исков и конфискаций активов. По данным СМИ, все больше представителей бизнеса опасаются, что государственная кампания по изъятию имущества может затронуть новые крупные состояния, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из наиболее заметных случаев стало решение московского суда об изъятии 49% акций агрохолдинга «Русагро», принадлежавших семье миллиардера Вадима Мошковича. Следствие утверждает, что предприниматель совмещал государственную службу с коммерческой деятельностью в период работы в Совете Федерации и использовал свое положение для получения незаконных преимуществ. Активы были переданы структуре Россельхозбанка.

По оценкам экспертов, в 2025 году объем имущества, изъятого по антикоррупционным искам, достиг 1,1 трлн рублей. Это примерно в восемь раз больше показателя предыдущего года. Значительную роль сыграло решение Конституционного суда России, согласно которому срок давности не применяется к активам, связанным с коррупционными правонарушениями.

На рынке растут опасения, что под пересмотр могут попасть и другие бизнесмены, которые в прошлом совмещали предпринимательскую деятельность с политической карьерой. В публикациях упоминаются несколько известных миллиардеров, однако никаких обвинений им не предъявлено.

Одновременно государство сталкивается с трудностями при реализации конфискованных активов. Некоторые аукционы проходят без интереса со стороны покупателей, а стоимость объектов приходится существенно снижать.

На этом фоне предприниматели все активнее обсуждают способы снижения рисков. По данным источников, часть представителей крупного бизнеса рассматривает возможность добровольного участия в государственных проектах и финансировании социальных инициатив, рассчитывая таким образом укрепить отношения с властями.

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