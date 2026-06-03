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Новый премьер Латвии заявил о необходимости разорвать торговые отношения с Россией

  • 3.06.2026, 11:37
Новый премьер Латвии заявил о необходимости разорвать торговые отношения с Россией
Андрис Кулбергс
Фото: Valsts kanceleja

С точки зрения безопасности.

Латвии необходимо разорвать торговые отношения с Россией как с государством–агрессором, заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс. «Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию. Я говорю с точки зрения безопасности», — сказал глава правительства. По его словам, он собирается поручить главе МИДа Байбе Браже найти решение данного вопроса, но прекращение торговли с Москвой нужно будет согласовать с Евросоюзом. В то же время Кулберг признал, что фармацевтическая отрасль страны не сможет быстро перестроиться с российского рынка на другие, хотя у многих компаний есть такие планы. В связи с этим он допустил исключение для них в случае введения запрета на экспорт латвийской продукции в Россию.

Кулберг был назначен премьер-министром Латвии 28 мая. В ходе своего выступления в сейме он заявил, что его приоритетами будут вопросы безопасности, экономики и государственного управления. По его словам, Латвия «больше не может жить в долг», а государственные средства должны использоваться «разумно». Также премьер пообещал отказаться от «декоративных обещаний» и признал, что правительство может допускать ошибки. «Но их нужно признавать, исправлять и учиться на них», — подчеркнул Кулберг. До этого объединение политических партий Латвии, которое представлял Кулберг, подготовило проект решения сейма о прекращении экономического сотрудничества со государствами—агрессорами — Россией и Беларусью. Документ содержал поручение правительству срочно реализовать такие меры. Однако эта инициатива была отклонена.

Ранее министр иностранных дел Латвии Браже отметила, что страна последовательно сворачивает экономические связи с Россией после начала войны в Украине. Она напомнила, что Рига уже прекратила закупать российские нефть, газ и электричество, а также добилась ряда ограничений на уровне ЕС, в том числе в отношении зерна, сельскохозяйственной продукции и марганца. Браже подчеркивала, что Латвия работает над ограничением экономического влияния России на европейском рынке и укрепляет собственный экспорт.

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