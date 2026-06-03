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Мадяр подтвердил поражение российского корвета «Бойкий»

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  • 3.06.2026, 11:49
Мадяр подтвердил поражение российского корвета «Бойкий»
Фото: Wikipedia

Опубликовано видео успешной операции Сил беспилотных систем ВСУ.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди подтвердил удар по военному кораблю Балтийского флота РФ в Кронштадте, сообщает сайт Charter97.org.

Речь идет о корвете «Бойкий» проекта 20380 — третьем корвете Балтийского флота России. Корабль был спущен на воду в 2011 году, а с 2013-го находится в составе флота.

По данным Бровди, удар был нанесен по корвету, который с февраля 2026 года находился на плановом ремонте в сухом доке Велещинского в Кронштадте. Этот город в Санкт-Петербурге считается одной из главных баз Балтийского флота РФ и «колыбелью» российского военно-морского флота.

Корвет «Бойкий» известен участием в походах у границ стран НАТО, а также сопровождением судов российского «теневого флота». Теперь корабль сам оказался в зоне поражения украинских беспилотников.

По словам Мадяра, операция была проведена подразделениями Сил беспилотных систем. Российский корвет был поражен дронами «Птиц» 1-го отдельного центра СБС.

Символично, что удар пришелся именно по Кронштадту — месту, связанному с восстанием моряков 1921 года против большевистской диктатуры. Тогда звучал лозунг: «Власть Советам, а не партиям!»

Сегодня Кронштадт снова стал символом — но уже уязвимости российского военного флота.

«И это определенно в тренде. Продолжение следует», — написал Мадяр.

Напомним, что во время массированной атаки дронов на Ленинградскую область РФ взрывы раздавались в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота. По предварительным данным, тогда был поражен один из российских военных кораблей. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о достижении «чисто военных целей на Кронштадтской базе».

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