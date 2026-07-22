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Под Вилейкой нашли следы неординарного события эпохи Великого переселения народов

  • 22.07.2026, 9:50
Под Вилейкой нашли следы неординарного события эпохи Великого переселения народов

Оно произошло около 1500 лет назад.

У деревни в Вилейском районе при раскопках обнаружили следы вооруженного столкновения эпохи Великого переселения народов, сообщила пресс-служба Белгосуниверситета.

На территории археологического комплекса у деревни Речки Вилейского района обнаружены сгоревшие в пожаре остатки укреплений. Например, найден земляной вал, где стояла деревянная стена. Обнаружены наконечники стрел — свидетельство того, что городище сгорело в результате вооруженного конфликта.

Выявленные в слое пожара артефакты позволяют предварительно датировать эти события эпохой Великого переселения народов, а именно периодом от IV века до первой половиной V века.

Также ведутся раскопки на неукрепленном поселении у подножия городища. Найдены многочисленные предметы, характеризующие материальную культуру того времени: орудия труда из железа и глины, детали костюма, изделия из кости, керамические сосуды.

Исследование поможет лучше узнать о том, как жили люди в I тысячелетии нашей эры, и получить новые данные о расселении славян на территории Беларуси. Экспедиция в Речках продлится до 28 июля. Обнаруженные артефакты пройдут дополнительное изучение в БГУ, а затем пополнят выставочную экспозицию.

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