закрыть
22 июля 2026, среда, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На трассе М1 «заблудились» «Жигули»

  • 22.07.2026, 10:39
  • 1,236
На трассе М1 «заблудились» «Жигули»

Видеофакт.

Скоростная трасса, автомобиль начинает опережение грузовика по второй полосе, быстро догоняя попутную… О, нет: эта машина едет навстречу!

Ситуация развивается стремительно: впереди едущий автомобиль смещается вправо, автор видео тоже начинает перестроение, а непонятно как оказавшиеся здесь «Жигули» прижимаются к краю полосы, пишет «Онлайнер».

Но сзади едет еще один автомобиль, и вот там все намного жестче. Водителю той машины приходится брать поближе к грузовику, а водитель «Жигулей» фактически выезжает на разделительную полосу. По счастью, обходится без столкновения.

Все это можно увидеть на записях с двух камер видеорегистратора — их прислал в чат-бот журналистов читатель. Он уточнил, что это произошло на трассе М1 недалеко от Барановичей (точные координаты отображены на записи регистратора).

«Онлайнеру» периодически присылают видео со встречными машинами не в своей полосе — как в городе, так и на трассе. Один из таких случаев, произошедших в июне текущего года, закончился аварией со смертельным исходом.

— На 4-м км трассы Р53 (Слобода — Новосады) Смолевичского района 87-летний водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-21074 по встречной полосе в направлении Минска, столкнулся со встречным Ford EcoSport под управлением 40-летнего водителя и еще с GMC Terrain, за рулем которого был 40-летний водитель. После столкновения автомобиль GMC съехал в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся, — сообщила тогда подробности ГАИ Минской области. Позднее стало известно, что водитель ВАЗ умер в больнице.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко