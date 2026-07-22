На трассе М1 «заблудились» «Жигули» 22.07.2026, 10:39

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Видеофакт.

Скоростная трасса, автомобиль начинает опережение грузовика по второй полосе, быстро догоняя попутную… О, нет: эта машина едет навстречу!

Ситуация развивается стремительно: впереди едущий автомобиль смещается вправо, автор видео тоже начинает перестроение, а непонятно как оказавшиеся здесь «Жигули» прижимаются к краю полосы, пишет «Онлайнер».

Но сзади едет еще один автомобиль, и вот там все намного жестче. Водителю той машины приходится брать поближе к грузовику, а водитель «Жигулей» фактически выезжает на разделительную полосу. По счастью, обходится без столкновения.

Все это можно увидеть на записях с двух камер видеорегистратора — их прислал в чат-бот журналистов читатель. Он уточнил, что это произошло на трассе М1 недалеко от Барановичей (точные координаты отображены на записи регистратора).

«Онлайнеру» периодически присылают видео со встречными машинами не в своей полосе — как в городе, так и на трассе. Один из таких случаев, произошедших в июне текущего года, закончился аварией со смертельным исходом.

— На 4-м км трассы Р53 (Слобода — Новосады) Смолевичского района 87-летний водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-21074 по встречной полосе в направлении Минска, столкнулся со встречным Ford EcoSport под управлением 40-летнего водителя и еще с GMC Terrain, за рулем которого был 40-летний водитель. После столкновения автомобиль GMC съехал в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся, — сообщила тогда подробности ГАИ Минской области. Позднее стало известно, что водитель ВАЗ умер в больнице.

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