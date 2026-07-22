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В Беларуси появилось новшество по техосмотру автомобилей

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  • 22.07.2026, 11:16
  • 1,618
В Беларуси появилось новшество по техосмотру автомобилей

Стоимость необычной услуги — 170 рублей.

У «Белтехосмотра» появилась новая услуга — прохождение техосмотра транспорта в ночное время. Об этом сообщается на сайте этой организации.

«Услуга заключается в организации индивидуального приема, подготовке производственного оборудования диагностической линии и бронировании персонального технологического временного коридора для проведения контрольно-диагностических работ транспортных средств в ночное время», — уточнили в «Белтехосмотре».

Эту услугу оказывают по вторникам и четвергам с 22.00 до 01.00.

Как сообщается, эта услуга доступна для всех категорий транспорта.

«Без очередей — на один временной интервал регистрируется только один автомобиль. Гарантия готовности: к вашему приезду линия и оборудование будут полностью подготовлены к работе», — в «Белтехосмотре» перечислили преимущества этой услуги. Она доступна на шести станциях техосмотра.

Стоимость новой услуги — 170 рублей. Для сравнения: днем такая услуга стоит от 35 до 65 рублей в зависимости от типа транспорта.

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