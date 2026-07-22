В Беларуси появилось новшество по техосмотру автомобилей

В Беларуси появилось новшество по техосмотру автомобилей2
- 22.07.2026, 11:16
- 1,618
Стоимость необычной услуги — 170 рублей.
У «Белтехосмотра» появилась новая услуга — прохождение техосмотра транспорта в ночное время. Об этом сообщается на сайте этой организации.
«Услуга заключается в организации индивидуального приема, подготовке производственного оборудования диагностической линии и бронировании персонального технологического временного коридора для проведения контрольно-диагностических работ транспортных средств в ночное время», — уточнили в «Белтехосмотре».
Эту услугу оказывают по вторникам и четвергам с 22.00 до 01.00.
Как сообщается, эта услуга доступна для всех категорий транспорта.
«Без очередей — на один временной интервал регистрируется только один автомобиль. Гарантия готовности: к вашему приезду линия и оборудование будут полностью подготовлены к работе», — в «Белтехосмотре» перечислили преимущества этой услуги. Она доступна на шести станциях техосмотра.
Стоимость новой услуги — 170 рублей. Для сравнения: днем такая услуга стоит от 35 до 65 рублей в зависимости от типа транспорта.