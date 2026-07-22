Ученым удалось решить давнюю загадку 22.07.2026, 11:38

Она касается Млечного Пути.

Исследователи из Даремского университета, Великобритания, обнаружили, что прямое столкновение с галактикой Гайя-Энцелад, которое произошло примерно 10 миллиардов лет назад, привело к тому, что диск Млечного Пути перевернулся более чем на 90 градусов.

Такой переворот на бок произошел задолго до рождения Солнечной системы. Это событие объясняет загадочную особенность нашей галактики, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Млечный Путь – это большая спиральная галактика и ее размер связан с тем, что в прошлом она поглотила несколько карликовых галактик. Известно, что примерно 10 миллиардов лет назад произошло прямое столкновение Млечного Пути с карликовой галактикой Гайя-Энцелад. Это событие серьезно изменило структуру нашей галактики. Теперь же стало известно, что это столкновение привело к перевороту диска Млечного Пути более чем на 90 градусов. До сих пор диск не изменил своего положения.

Астрономы использовали моделирование, которое показало, что у таких галактик, как Млечный Путь может переворачиваться на бок диск после столкновения с карликовыми галактиками. И это медленно, но верно меняет всю ориентацию более крупной галактики.

Этот открытие объясняет одну странную особенность Млечного Пути. В звездном гало нашей галактики звезды движутся очень медленно. Звездное гало представляет собой шарообразное облако из звезд, окружающее нашу галактику. Большинство звезд в гало изначально были частью карликовых галактик.

Звезды в диске Млечного Пути вращаются вокруг центра галактики со скоростью примерно 220 км/с. Но звезды в звездном гало вращаются намного медленнее – со скоростью 25 км/с, хотя, согласно прогнозам, эта скорость должна составлять 50 км/с. Долгое время астрономы не могли понять, почему так происходит.

Теперь астрономы пришли к выводу, что переворот диска Млечного Пути привел к замедлению движения звезд в звездном гало. Моделирование показало, что галактики получают такую особенность, если происходит прямое столкновение с близлежащими галактиками, которое приводит к перевороту галактического диска.

По словам астрономов, переворот диска Млечного Пути происходил медленно. Для этого потребовалось от 150 миллионов лет до 1 миллиарда лет. В любом случае это событие произошло задолго до рождения Солнечной системы, которая появилась 4,6 миллиарда лет назад.

Что касается галактики Гайя-Энцелад, то ее масса была примерно в 10 миллиардов раз больше массы Солнца. Считается, что следующее подобное слияние Млечного Пути с карликовой галактикой произойдет через пару миллиардов лет. Частью нашей галактики станет Большое Магелланово Облако и это событие также должно изменить Млечный Путь.

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