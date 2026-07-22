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На 11 квадратных метрах в Минске «прописали» более 370 компаний

  • 22.07.2026, 12:14
На 11 квадратных метрах в Минске «прописали» более 370 компаний

Об этом стало известно налоговикам.

В Минске налоговые органы выявили помещение площадью всего 11 квадратных метров, по адресу которого было зарегистрировано более 370 субъектов хозяйствования.

Как отметили в МНС, подобные адреса нередко используют недобросовестные компании, чтобы уклоняться от исполнения налоговых обязательств и проведения контрольных мероприятий. Речь идет о помещениях, которые одновременно указаны в качестве юридического адреса у десятков, а иногда и сотен организаций.

С начала 2026 года налоговые органы обследовали более 1,2 тысячи адресов, по которым зарегистрировано свыше 23 тысяч субъектов хозяйствования. По итогам проверок в отношении примерно 5 тысяч плательщиков были проведены профилактические мероприятия.

Кроме того, операции по счетам более чем 2 тысяч юридических лиц были приостановлены. В МНС подчеркнули, что такое решение принимается только после установления фактического отсутствия организации по месту государственной регистрации. С 1 января 2026 года налоговые органы получили право приостанавливать операции по счетам компаний, которые не находятся по своему юридическому адресу.

Также к административной ответственности привлекли 50 должностных лиц, не уведомивших регистрирующий орган о смене местонахождения организации. Еще более 1,1 тысячи субъектов хозяйствования устранили выявленные нарушения. Работа по выявлению адресов массовой регистрации продолжается.

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