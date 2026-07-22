Ливан сообщил о развертывании своих военных на юге страны 22.07.2026, 12:51

После ухода оттуда ЦАХАЛа.

В преддверии переговоров президента США Дональда Трампа и его ливанского коллеги Джозефа Ауна Бейрут объявил о начале развертывания подразделений ливанских военных в тех районах, которые до этого находились под контролем израильской армии, сообщает ВВС.

Ливанская армия во вторник 21 июля сообщила о том, что ее подразделения заняли одну из «пилотных зон» на юге страны после вывода из этого района израильских войск.

Речь идет о небольшом населенном пункте Завтар-аль-Гарбия в провинции Набатия на юге Ливана. Власти Ливана призвали жителей страны воздержаться от посещения этой деревни «до стабилизации ситуации с безопасностью».

Соглашение и создание «пилотных» зон

В понедельник вечером армия Израиля подтвердила начало реализации плана по созданию «пилотной» зоны на юге Ливана. Создание таких зон предусмотрено трехсторонним рамочным соглашением между Ливаном и Израилем, которое было подписано в Вашингтоне в конце июня. В документе закреплена договоренность о поэтапном выводе израильских войск с юга Ливана, начиная с двух «пилотных» зон.

Кроме того, соглашение между Бейрутом и Тель-Авивом предусматривает разоружение действующей в Ливане группировки «Хезболла», которую поддерживает Иран.

Израиль ранее подчеркнул, что ЦАХАЛ останется в «зоне безопасности» — 10-километровой полосе оккупированной ливанской территории вдоль общей границы — «столько, сколько потребуется» для защиты северных израильских населенных пунктов.

На этой неделе президент Ливана Джозеф Аун вместе с супругой находится с официальным визитом в США. Это первый визит лидера Ливана в США с 2009 года. На 21 июля запланирована встреча Дональда Трампа и Джозефа Ауна.

Как ожидается, Аун призовет Трампа оказать давление на Израиль с тем, чтобы ЦАХАЛ покинула и другие районы на юге Ливана и передала бы полный контроль над этой территорией ливанской армии.

В понедельник 20 июля Госдепартамент США объявил о начале операций в «пилотной зоне» — в деревнях Завтар-эль-Гарбие, Фрун и Срифа. Тогда ливанская армия подтвердила, что ее войска уже выполняют задачи в населенных пунктах Фрун и Срифа.

Израильское издание Haaretz со ссылкой на источник утверждает, что в этих деревнях не было израильских войск.

Потери Ливана и Израиля

Ливан был втянут в войну между Израилем, США и Ираном 2 марта, когда «Хезболла» выпустила ракеты по Израилю в ответ на его удар, в результате которого был убит верховный лидер Ирана.

Израиль, в свою очередь, начал наносить удары по Ливану и вторгся в южные районы страны.

В конце июня Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение после того, как вступило в силу хрупкое перемирие между Израилем и «Хезболлой». При этом боевики группировки продолжали стрелять и бить дронами по израильским военным на юге Ливана, а те — наносить точечные удары по целям в этом районе и, как сообщала ливанская пресса, сносить деревни в созданной ЦАХАЛом буферной зоне.

Эта буферная зона на территории Ливана глубиной около десяти километров тянется вдоль всей границы с Израилем.

Как утверждают ливанские власти, с начала нового витка войны между Израилем и «Хезболлой», со 2 марта, в Ливане были убиты более 4300 человек, в их числе — почти 800 детей, женщины и медицинский персонал. Сколько среди убитых было боевиков «Хезболлы», власти Ливана не раскрывают.

С израильской стороны убиты по меньшей мере 37 солдат и четыре мирных жителя.

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