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В Латвию из Беларуси прорвались мигранты

  • 22.07.2026, 11:57
В Латвию из Беларуси прорвались мигранты

Военным пришлось стрелять и использовать газ.

Латвийским военным пришлось стрелять для остановки мигрантов, прорывавшихся из Беларуси, сообщила Армия Латвии утром 22 июля. Еще применялся слезоточивый газ.

За последние 24 часа латвийский солдаты обнаружили пять человек, пытавшихся незаконно пробраться из Беларуси.

«Когда они заметили военнослужащих, то действовали агрессивно и бросали палки в направлении солдат. Те в ответ использовали слезоточивый газ, чтобы остановить незаконные действия и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. Поскольку люди продолжали игнорировать законные требования и продолжали агрессивное поведение, был произведен в воздух один предупредительный выстрел, после чего те отступили на территорию Беларуси», — сообщила латвийская армия.

Отметим, что тренд на большое количество попыток прорыва мигрантов из Беларуси в Латвию продолжается уже не первый год.

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