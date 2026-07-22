В Латвию из Беларуси прорвались мигранты 22.07.2026, 11:57

Военным пришлось стрелять и использовать газ.

Латвийским военным пришлось стрелять для остановки мигрантов, прорывавшихся из Беларуси, сообщила Армия Латвии утром 22 июля. Еще применялся слезоточивый газ.

За последние 24 часа латвийский солдаты обнаружили пять человек, пытавшихся незаконно пробраться из Беларуси.

«Когда они заметили военнослужащих, то действовали агрессивно и бросали палки в направлении солдат. Те в ответ использовали слезоточивый газ, чтобы остановить незаконные действия и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. Поскольку люди продолжали игнорировать законные требования и продолжали агрессивное поведение, был произведен в воздух один предупредительный выстрел, после чего те отступили на территорию Беларуси», — сообщила латвийская армия.

Отметим, что тренд на большое количество попыток прорыва мигрантов из Беларуси в Латвию продолжается уже не первый год.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com