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Вызовы Михаила Драпатого

  • Игаль Левин
  • 22.07.2026, 9:45
  • 1,902
Вызовы Михаила Драпатого
Михаил Драпатый
Фото: RBC-Ukraine

Какие сложнейшие задачи предстоит решать новому Главкому ВСУ.

Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого новым Главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Драпатый, как и Сырский, из плеяды толковых, грамотных украинских офицеров — любящих военное ремесло и понимающих природу войны.

Драпатый, как и Сырский, получает армию в тяжелое время — Сырский получил войска после провального летнего наступления 2023 года, Драпатый получает войска в момент острого кризиса с живой силой и вероятной грядущей мобилизацией в РФ.

Драпатому, как и Сырскому, придется принимать сложнейшие решения и выбирать между плохим и ужасным.

Для этого требуется мужество и характер, и тут остается только пожелать ему в этом максимум решимости.

Я не раз говорил, что в таком архисложном положении, в котором находится Украина, те, кто соглашается занимать высшие судьбоносные посты, — храбрые люди. Это одинаково равно про всех, кто трудится и продолжает делать все для того, чтобы сохранять управляемость армии. Это касается и командующих корпусов, и молодых офицеров, которые решаются остаться в этой проклятой и неблагодарной стезе.

Она проклята и неблагодарна всюду, но в Украине в особенности, в том числе и потому, что украинцы по своей натуре способны в мгновение ока создавать кумиров и так же в мгновение ока этих же кумиров низвергать.

Драпатый, комментируя свое назначение, поблагодарил генерала Сырского за проделанную работу по укреплению украинского войска и отметил, что: «Служение Украине всегда было для меня честью, а во время войны за независимость оно означает абсолютную ответственность».

Войны за Независимость, да, именно так.

Идущая сейчас война — это не какая-то просто еще одна война в себе, это определяющая война, она определит буквально все — от происходящего сейчас генезиса нации и до самой государственности и будущего всего региона.

Сырскому спасибо за службу, а Драпатому — максимум сил и мудрости.

Своим побратимам и коллегам в Украине я же желаю всегда продолжать руководствоваться старым правилом — быть на своем месте и выполнять по максимуму свой долг — настолько хорошо, насколько возможно. Никогда не спрашивать когда, потому что этот момент еще не настал, и помнить, что сейчас — время тяжелого труда.

Игаль Левин, «Фейсбук»

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