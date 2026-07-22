Пять способов использовать мяту с огорода, о которых знают не все 3 22.07.2026, 10:29

1,270

Ароматную траву можно добавить не только в чай.

а многих дачах мята растет так активно, что ее приходится буквально сдерживать. И чаще всего она заканчивает свой путь в чашке чая. Но это лишь малая часть того, на что способно это ароматное растение.

Если куст мяты уже разросся, середина лета – лучшее время, чтобы собрать часть побегов. Именно перед цветением листья содержат больше всего эфирных масел, а значит, аромат будет особенно насыщенным.

Smartpress.by рассказывает, как использовать мяту с максимальной пользой.

Добавить не только в напитки

Конечно, чай – классика. Но свежая мята прекрасно сочетается и с холодными лимонадами, домашними морсами, ягодными компотами и даже обычной питьевой водой.

Несколько листьев способны полностью изменить вкус напитка без сахара и ароматизаторов.

Приготовить необычный соус

В средиземноморской и ближневосточной кухне мята давно стала ингредиентом соусов.

Измельченные листья смешивают с натуральным йогуртом или сметаной, добавляют чеснок, лимонный сок и немного соли. Такой соус хорошо подходит к молодому картофелю, запеченным овощам, баранине, курице и блюдам на гриле.

Высушить правильно

Если просто оставить пучок мяты на солнце, большая часть эфирных масел быстро улетучится.

Лучше сушить побеги небольшими связками в тени, в хорошо проветриваемом помещении. Когда листья станут ломкими, их снимают со стеблей и хранят в плотно закрытой стеклянной банке или металлической коробке.

Так аромат сохранится значительно дольше.

Заморозить кубиками льда

Еще один удобный способ сохранить свежую зелень.

Листочки раскладывают по формочкам для льда, заливают водой и отправляют в морозильник. Такие кубики удобно добавлять в лимонады, холодный чай или коктейли.

Некоторые хозяйки замораживают мяту в небольшом количестве растительного масла – потом такую заготовку используют при приготовлении мяса и овощей.

Использовать как природный ароматизатор

Высушенные листья можно разложить в небольшие тканевые мешочки и поместить в шкаф с бельем или одеждой.

Мята придает вещам приятный свежий аромат. Однако рассчитывать, что она надежно защитит одежду от моли, не стоит: научных данных, подтверждающих высокую эффективность мяты против этого вредителя, недостаточно.

А можно ли использовать мяту в огороде?

Иногда советуют высаживать мяту возле грядок, чтобы отпугнуть вредителей.

Действительно, сильный аромат может влиять на поведение некоторых насекомых, но универсальным средством защиты растений мята не является. Зато во время цветения она привлекает пчел, шмелей и других насекомых-опылителей.

Есть лишь один нюанс: мята быстро разрастается с помощью подземных корневищ. Чтобы она не захватила соседние грядки, многие садоводы выращивают ее в контейнерах или заранее ограничивают корневую систему.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com