ВСУ за двое суток поразили 13 российских кораблей
- 22.07.2026, 10:23
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Роберт «Мадьяр» Бровди раскрыл подробности.
Силы беспилотных систем ВСУ поразили 13 российских судов в Чёрном и Азовском морях за 48 часов. Об этом сообщил командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди.
«Тем временем МоЛоЧКа в Черном и Азовском: +13 за 48 часов, но это ягодки на фоне созревающей фиолетовой дикорастущей ягоды», — сообщил он.
Также командующий СБС подтвердил новые удары по логистическим объектам (российского маркетплейса Wildberries).
«Фиолетовый цвет «дикой ягодки» в версии 3.0 на болотах приобретает иной смысл. И содержит он в себе смесь именно того проклятого триколора — сочетание красного, синего и белого», — отметил он.
Аналогичное обозначение про «дикие ягодки» Бровди использовал 18 и 20 июля, комментируя атаки на объекты компании.