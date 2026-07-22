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ВСУ за двое суток поразили 13 российских кораблей

  • 22.07.2026, 10:23
  • 1,092
ВСУ за двое суток поразили 13 российских кораблей

Роберт «Мадьяр» Бровди раскрыл подробности.

Силы беспилотных систем ВСУ поразили 13 российских судов в Чёрном и Азовском морях за 48 часов. Об этом сообщил командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди.

«Тем временем МоЛоЧКа в Черном и Азовском: +13 за 48 часов, но это ягодки на фоне созревающей фиолетовой дикорастущей ягоды», — сообщил он.

Также командующий СБС подтвердил новые удары по логистическим объектам (российского маркетплейса Wildberries).

«Фиолетовый цвет «дикой ягодки» в версии 3.0 на болотах приобретает иной смысл. И содержит он в себе смесь именно того проклятого триколора — сочетание красного, синего и белого», — отметил он.

Аналогичное обозначение про «дикие ягодки» Бровди использовал 18 и 20 июля, комментируя атаки на объекты компании.

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