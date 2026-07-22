NYT: Трамп обвиняет Китай, но разведка указывает на Россию 2 22.07.2026, 11:07

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Дональд Трамп

Президент США рассказал об «украденных выборах».

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что президентские выборы 2020 года были у него «украдены», однако рассекреченные американские разведывательные документы указывают на более серьезную роль России, чем Китая, в попытках повлиять на голосование, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Во время выступления в прайм-тайм Трамп сделал акцент на предполагаемой китайской кампании вмешательства, но почти не упомянул выводы американских спецслужб о действиях Москвы.

В оценке Национального разведывательного совета США от августа 2020 года говорится, что российские власти, включая Путина и представителей высшего руководства, поддерживали операции по подрыву доверия к Джо Байдену. Одним из направлений стала кампания вокруг украинской компании Burisma и обвинений в адрес семьи Байденов.

Позднее выяснилось, что информатор ФБР Александр Смирнов, распространявший часть этих утверждений, предоставлял ложную информацию и использовал данные, связанные с российской разведкой. Анализ американских ведомств также указывал, что связанные с Москвой лица передавали в СМИ и политическим союзникам Трампа недостоверные сведения о Байденах.

«Рассекреченные документы в основном подтверждают прежние выводы о российском вмешательстве», — пишут авторы публикации. По их мнению, Китай действительно пытался влиять на политическую ситуацию в США, но действовал значительно осторожнее, тогда как Россия проводила более масштабную кампанию.

Отдельно разведка отмечала действия Ирана против Трампа, однако именно российское вмешательство стало главным выводом американских спецслужб после выборов 2020 года.

Трамп, игнорируя эти оценки, продолжает продвигать версию о китайской угрозе и ставит под сомнение выводы разведывательных структур. При этом последующие расследования Конгресса не обнаружили доказательств коррупционных нарушений со стороны семьи Байдена.

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