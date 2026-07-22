Bloomberg: Путин резко изменил риторику по Украине 2 22.07.2026, 11:35

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Фото: Getty Images

Инсайдеры в Кремле рассказали о разительном изменении настроений.

Российский диктатор Владимир Путин не рассматривает сценарий возвращения Украине части оккупированных территорий в рамках мирного соглашения по завершению войны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Инсайдеры журналистов в Кремле рассказали о резком изменении настроений Путина.

По их словам, диктатор осознал, что встреча с президентом США Дональдом Трампом на Аляске завершилась провалом.

Путин не смог добиться от главы Белого дома ни одного желаемого результата по Украине.

Именно поэтому глава Кремля решил резко изменить свой подход и отказаться от территориальных «уступок», которые ранее был готов обсуждать с Вашингтоном и Киевом.

«Владимир Путин настроен на установление полного силового контроля над Донецкой областью Украины и теперь сохранит приграничные районы Сумской и Харьковской областей в качестве буферных зон», - заявили анонимные источники в Кремле.

Также указано, что диктатор занял более жесткую позицию на фоне усиления украинских ударов по объектам в глубоком тылу России, в частности, в Москве. Как известно, именно дипстрайки ВСУ спровоцировали масштабный топливный кризис в стране-агрессоре.

Еще один немаловажный фактор - Трамп в конце концов поддержал новый законопроект об «адских санкциях» против РФ, предложенный покойным сенатором Линдси Грэмом. Важно понимать, что он предполагает введение тарифов до 100% для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа.

Несмотря на это, Путин не спешит садиться за стол переговоров.

«Россия готова вернуться к переговорам только после того, как Путин добьется захвата всей Донецкой области», - утверждают инсайдеры в Кремле.

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