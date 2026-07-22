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В соцсети поделились лайфхаком, как купить билет на поезд, если «мест уже нет»

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  • 22.07.2026, 11:28
  • 1,140
В соцсети поделились лайфхаком, как купить билет на поезд, если «мест уже нет»

Схема рабочая, но есть важный нюанс.

Одна из пользовательниц Threads поделилась лайфхаком, как купить билет на поезд, если «мест уже нет». Однако в нем есть нюанс — придется переплатить, пишет «Зеркало».

«Лайфхак, как уехать на поезде, если мест нет (как вариант). Мне нужно уехать из Гомеля до Минска на поезде, мест нет — пишет мне приложение. Думаю, посмотрю, будут ли места, если я разделю на несколько билетов (Гомель — Жлобин — Минск), — рассказала пользовательница Threads. — Места есть, заказываю, думая, что у меня будут разные места и мне нужно будет просто пересесть. В итоге покупаю два билета на одно и то же место, в одном и том же вагоне. При этом прямого билета — нет мест. Оказывается, вот так можно было».

Один из комментаторов поста спросил, не вышли ли два билета по такой схеме покупки дороже, чем один. «Гомель — Жлобин — 17 рублей 13 копеек, а Жлобин — Минск — 25 рублей 28 копеек. Итого — 43,1 рубля. Гомель — Минск — 28 рублей 11 копеек. Итого переплата, если я не ошибся, — 14 рублей 90 копеек (если брать эти суммы, то разница выйдет 14,3 рубля. — Прим. ред.)», — написал один из пользователей Threads. Авторка поста согласилась, что покупка двух билетов обошлась дороже, чем одного: «Но мне нужно было уехать, поэтому мне нормально, а маршрутка дольше идет, хоть и чуть дешевле».

«Так можно, но переплата большая», — добавил еще один комментатор поста.

Вот какие еще сообщения оставили:

«Кстати, иногда даже дешевле, но это работает только с международными. Из Минска до Смоленска брали через Оршу, оставаясь на местах, в обе стороны за двоих сэкономили рублей 60, наверное. Но это три года [назад] было, сейчас бы и на электричке доехали».

«Я тоже так покупала из Минска в Москву через Оршу, действительно дешевле получается. Только проводница заставила оплатить белье второй раз».

«Не всегда работает. Я так сыну-студенту покупала. Часть дороги еще проедешь, но дальше от пересадочного города тоже не было мест. Или нужно было переходить на другое. У меня никогда не попадало на то же место».

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