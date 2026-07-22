В соцсети поделились лайфхаком, как купить билет на поезд, если «мест уже нет» 2 22.07.2026, 11:28

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Схема рабочая, но есть важный нюанс.

Одна из пользовательниц Threads поделилась лайфхаком, как купить билет на поезд, если «мест уже нет». Однако в нем есть нюанс — придется переплатить, пишет «Зеркало».

«Лайфхак, как уехать на поезде, если мест нет (как вариант). Мне нужно уехать из Гомеля до Минска на поезде, мест нет — пишет мне приложение. Думаю, посмотрю, будут ли места, если я разделю на несколько билетов (Гомель — Жлобин — Минск), — рассказала пользовательница Threads. — Места есть, заказываю, думая, что у меня будут разные места и мне нужно будет просто пересесть. В итоге покупаю два билета на одно и то же место, в одном и том же вагоне. При этом прямого билета — нет мест. Оказывается, вот так можно было».

Один из комментаторов поста спросил, не вышли ли два билета по такой схеме покупки дороже, чем один. «Гомель — Жлобин — 17 рублей 13 копеек, а Жлобин — Минск — 25 рублей 28 копеек. Итого — 43,1 рубля. Гомель — Минск — 28 рублей 11 копеек. Итого переплата, если я не ошибся, — 14 рублей 90 копеек (если брать эти суммы, то разница выйдет 14,3 рубля. — Прим. ред.)», — написал один из пользователей Threads. Авторка поста согласилась, что покупка двух билетов обошлась дороже, чем одного: «Но мне нужно было уехать, поэтому мне нормально, а маршрутка дольше идет, хоть и чуть дешевле».

«Так можно, но переплата большая», — добавил еще один комментатор поста.

Вот какие еще сообщения оставили:

«Кстати, иногда даже дешевле, но это работает только с международными. Из Минска до Смоленска брали через Оршу, оставаясь на местах, в обе стороны за двоих сэкономили рублей 60, наверное. Но это три года [назад] было, сейчас бы и на электричке доехали».

«Я тоже так покупала из Минска в Москву через Оршу, действительно дешевле получается. Только проводница заставила оплатить белье второй раз».

«Не всегда работает. Я так сыну-студенту покупала. Часть дороги еще проедешь, но дальше от пересадочного города тоже не было мест. Или нужно было переходить на другое. У меня никогда не попадало на то же место».

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