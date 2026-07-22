В Беларуси автошколы ждут изменения 5 22.07.2026, 10:20

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На фоне аварий с водителями-новичками.

Комиссия по безопасности дорожного движения при совмине обратила внимание на проблему ДТП с участием водителей-новичков, пишет autogrodno.by.

«Особое внимание уделено вопросу профилактики аварий по вине водителей механических транспортных средств со стажем управления до двух лет».

Чтобы решить эту проблему предложено, например, улучшить качество подготовки в автошколах. Речь идет об увеличении количества часов практических занятий, использовании интерактивных обучающих тренажеров. Предлагается также предусмотреть обучение действиям в экстремальных ситуациях.

О животных на дорогах

Еще одной темой заседания стали ДТП, которые происходят из-за выхода на дороги диких животных. С начала года при таких инцидентах погибли пять человек, еще 44 были ранены.

В стране будут активнее использовать различные инженерные средства, которые не дают животным выходить на проезжую часть. В первую очередь, это сетчатые ограждения и системы отпугивания (световые, шумовые, лазерные).

Планируется использовать и больше оборудования для предупреждения водителей о появлении лосей или оленей на дорогах.

О камерах

Кроме того, планируется развивать систему автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас она позволяет выявлять не только превышение скорости. Оборудование также фиксирует авто, не имеющие допуска к участию в дорожном движении, неправомерный проезд по полосе общественного транспорта, нарушения правил остановки и стоянки и другое.

С июля выявляются случаи езды без ремней безопасности, а также неправомерного пользования телефоном во время движения. В автоматическом формате также фиксируются нарушения требований сигналов светофора, правил маневрирования, факты непредоставления преимущества пешеходам.

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