В Беларуси автошколы ждут изменения

В Беларуси автошколы ждут изменения5
- 22.07.2026, 10:20
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На фоне аварий с водителями-новичками.
Комиссия по безопасности дорожного движения при совмине обратила внимание на проблему ДТП с участием водителей-новичков, пишет autogrodno.by.
«Особое внимание уделено вопросу профилактики аварий по вине водителей механических транспортных средств со стажем управления до двух лет».
Чтобы решить эту проблему предложено, например, улучшить качество подготовки в автошколах. Речь идет об увеличении количества часов практических занятий, использовании интерактивных обучающих тренажеров. Предлагается также предусмотреть обучение действиям в экстремальных ситуациях.
О животных на дорогах
Еще одной темой заседания стали ДТП, которые происходят из-за выхода на дороги диких животных. С начала года при таких инцидентах погибли пять человек, еще 44 были ранены.
В стране будут активнее использовать различные инженерные средства, которые не дают животным выходить на проезжую часть. В первую очередь, это сетчатые ограждения и системы отпугивания (световые, шумовые, лазерные).
Планируется использовать и больше оборудования для предупреждения водителей о появлении лосей или оленей на дорогах.
О камерах
Кроме того, планируется развивать систему автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас она позволяет выявлять не только превышение скорости. Оборудование также фиксирует авто, не имеющие допуска к участию в дорожном движении, неправомерный проезд по полосе общественного транспорта, нарушения правил остановки и стоянки и другое.
С июля выявляются случаи езды без ремней безопасности, а также неправомерного пользования телефоном во время движения. В автоматическом формате также фиксируются нарушения требований сигналов светофора, правил маневрирования, факты непредоставления преимущества пешеходам.