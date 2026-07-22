Новый главкомом ВСУ: Буду работать ответственно и с уважением к людям, которые защищают Украину 1 22.07.2026, 10:51

Михаил Драпатый

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Михаил Драпатый – боевой генерал и один из символов украинского сопротивления.

Михаил Драпатый, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины, опубликовал пост в «Фейсбуке».

«Благодарю президента Украины за доверие, министра обороны — за поддержку, а Силы обороны — за новый этап службы. Служение Украине всегда было для меня честью, а во время войны за независимость оно означает абсолютную ответственность», — написал генерал.

«Буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство», — подчеркнул он.

43-летний Михаил Драпатый стал офицером уже в независимой Украине.

Он окончил Харьковский институт танковых войск в 2004 году, а затем — Национальный университет обороны Украины в 2017 году, уже после того как повоевал против пророссийских сепаратистов и российских войск в Донбассе.

В мае 2014 года именно командир батальона Драпатый совершил на своем БМП прыжок через баррикаду сепаратистов в Мариуполе, видео которого разлетелось по соцсетям.

Объединенные силы ВСУ Драпатый возглавил в октябре прошлого года, до этого, с 2022 года, пройдя через должности командующего оперативно-тактическими группировками «Харьков», «Луганск» и «Хортица», а также командующего Сухопутными войсками.

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