Михаила Драпатого срочно объявили в розыск РФ 10 22.07.2026, 8:30

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Михаил Драпатый

Фото: Getty Images

Сразу после назначения главнокомандующим ВСУ.

Новоназначенный главком ВСУ Михаил Драпатый объявлен МВД России в розыск. Причем, это не в первый раз, когда военного разыскивают оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Согласно сообщению, специальная карточка «Разыскивается» появилась в базе розыска МВД РФ сразу после назначения. Отмечается, что его «разыскивают по статье УК».

Другой конкретики, за что именно подали Драпатого в розыск оккупанты - непонятно. Информация о конкретной статье УК РФ отсутствует.

Но это не первый раз, когда украинским генерал-майором интересуется Следственный комитет России. Ранее СК РФ заочно предъявил обвинение Драпатому.

По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах он вместе с Виктором Николюком осуществлял всеобщее командование операцией объединенных сил Украины.

Под их руководством украинские войска якобы совершили более 70 обстрелов населенных пунктов в так называемых «ДНР» и «ЛНР». Отмечается, что в результате якобы погибли и были ранены 154 человека.

Накануне, 21 июля, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Он сменил на этом посту Александра Сырского.

По информации источников Bloomberg, взамен Сырскому рассматривали 11 кандидатов. Наиболее вероятным считался Михаил Драпатый, ранее возглавлявший Объединенные силы ВСУ.

Также мы информировали о боевом пути нового главнокомандующего. За плечами Драптого – прорыв из «Изваринского котла», остановка наступления на Кривой Рог и участие в освобождении правобережной Херсонщины.

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