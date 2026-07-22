В Беларуси введены новые правила для граждан с ограничением на выезд 3 22.07.2026, 8:38

4,884

Стало известно, когда они заработают.

Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждается новый порядок ведения банка данных о гражданах Беларуси, право на выезд которых временно ограничено. Документ 22 июля опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно указу, владельцем банка данных остается Министерство внутренних дел. В него будут вноситься сведения о гражданах, в отношении которых принято решение о временном ограничении права на выезд, его приостановлении, отмене или снятии, а также о разрешении на выезд на определенный срок. Кроме того, в базе будут содержаться данные о судебных решениях, определяющих порядок выезда несовершеннолетних за границу.

В банк данных будут включаться фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, идентификационный номер, сведения о документе, удостоверяющем личность, данные об органе, принявшем решение, а также информация о самом ограничении и его сроках. МВД будет передавать сведения из этой базы в Госпогранкомитет не реже одного раза в сутки.

Указ также закрепляет право гражданина бесплатно получить информацию о наличии сведений о себе в банке данных. Для этого необходимо лично обратиться в подразделение по гражданству и миграции органов внутренних дел. Справку или выписку должны выдать не позднее следующего рабочего дня.

Сведения после их исключения из банка данных или передачи в архив будут храниться в течение 25 лет.

Документ вступит в силу поэтапно. Положения, утверждающие новый порядок ведения банка данных, начнут действовать через шесть месяцев после официального опубликования указа, остальные нормы — сразу после публикации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com