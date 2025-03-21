Может ли военкомат запретить выезд за границу 6 21.03.2025, 11:44

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Рассказывает адвокат.

Вопрос ограничения выезда за границу призывников регулируется законодательством. Решение о временном запрете может принять соответствующий военный комиссариат. О том, в каких случаях это возможно, рассказывает адвокат Алина Баянова.

Министерство внутренних дел ведет специальный банк данных лиц, право на выезд которых ограничено. В него, в том числе, попадают сведения о гражданах, которые не исполнили свои обязанности по призыву на военную службу или службу в резерве.

Военкомат имеет право временно запретить выезд за границу, если:

гражданин был должным образом уведомлен о необходимости явки на мероприятия по призыву, но не явился;

гражданин исполняет обязанности по воинскому учету, однако в связи с этим оповестить его о мероприятиях по призыву невозможно.

Что считается мероприятиями по призыву:

явка на медицинское освидетельствование или обследование;

явка к военному комиссару для принятия решения о призыве;

получение предписания для убытия к месту службы.

Повестка должна быть вручена лично призывнику. Он также обязан сообщать в военкомат о выезде за границу на срок более шести месяцев, о смене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на воинский учет.

Важно: ограничение действует до момента, пока призывник не выполнит свою обязанность и не явится на мероприятия по призыву.

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