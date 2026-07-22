Экс-министр обороны Украины Федоров отказался от всех должностей, предложенных Зеленским 22.07.2026, 9:59

Михаил Федоров

Фото: Getty Images

Переговоры велись в течение шести часов в минувшие выходные.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров отказался от нескольких должностей, которые после его увольнения предложил ему президент Владимир Зеленский, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в политических кругах.

По данным издания, Зеленский предложил Федорову остаться во власти, заняв пост, связанный с технологическим развитием, в частности, должность вице-премьера по технологическому направлению. Однако бывший министр отказался, поскольку считает, что реализовать свою стратегию сдерживания России без полномочий, которыми обладает Минобороны Украины, невозможно.

Как утверждает источник из военных кругов, Федоров также ссылался на то, что после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ прежняя команда Минобороны могла бы сразу приступить к работе над реформированием Сил обороны. Если же ведомство возглавит новый человек, на формирование команды и погружение в процессы уйдут месяцы.

Как пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, Зеленский обсуждал с Федоровым возможность его возвращения во власть в течение примерно шести часов в минувшие выходные и затем почти ежедневно поддерживал с ним контакт. Утверждается, что украинский президент предлагал экс-министру несколько высоких должностей, в том числе в Совете национальной безопасности и обороны Украины с полномочиями курировать оборонные технологии, военную реформу и развитие производства дальнобойных вооружений.

Собеседники издания также утверждают, что Федоров отклонил все предложения и настаивает только на возвращении на пост министра обороны.

Напомним, накануне Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначил на его место командующего Объединенными силами

Михаила Драпатого. Одновременно политик сообщил, что предложил экс-министру обороны Михаилу Федорову «достойную должность в системе государственной власти», связанную с развитием технологического направления. Сам Федоров публично поздравил Драпатого с назначением и заявил, что украинская армия нуждается в дальнейших преобразованиях.

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