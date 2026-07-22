В Беларуси исчез популярный лекарственный препарат 1 22.07.2026, 8:26

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Покупатели срочно ищут замену и готовы ехать за десятки километров.

В Беларуси покупатели не могут найти в аптеках препарат «Ферретаб комп» — средство с железом и фолиевой кислотой, которое применяют для лечения и профилактики железодефицитной анемии и скрытого дефицита железа. В нашей стране он отпускается без рецепта. В Threads обсуждают, где найти лекарство и чем его можно заменить, пишет Hrodna.life.

«Железодефицитчики, внимание, вопрос: а куда «Ферретаб» из Беларуси пропал?» — написала одна из пользовательниц.

Судя по данным сайта 103.by, сейчас препарата нет в наличии ни в одной аптеке Беларуси.

При этом на сайте Tabletka.by минчанка Наталья еще 16 июня спрашивала, когда «Ферретаб комп» появится в аптеках столицы. В ответ ей сообщили: «4-й квартал». В Threads под постом белоруски кто-то уточнил, что препарат временно отсутствует из-за перерегистрации.

Однако, согласно государственному реестру лекарственных средств, препарат «Ферретаб» имеет бессрочную регистрацию в Беларуси. Возможно, одной из причин исчезновения лекарства могли стать проблемы с качеством отдельных поставок.

Год назад — в августе 2025 года — Минздрав на основании сообщения «Госфармнадзора» принял решение изъять из обращения две конкретные партии капсул «Ферретаб комп» австрийского производителя G.L. Pharma GmbH — серии G06831 и F06988. Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория признала их некачественными из-за несоответствия показателям количественного определения двухвалентного железа.

Когда «Ферретаб» снова появится в продаже

Некоторые столкнулись с отсутствием и других препаратов железа. Одна из пользовательниц рассказала, что не смогла купить «Тардиферон» в Щучине и теперь собирается ехать за лекарством в Гродно:

«Вчера не смогла купить «Тардиферон» в Щучине, придется ехать за 60 км в Гродно, там вроде есть. Мне он отлично поднимает ферритин и уровень жизни заодно».

«Тардиферона» и правда нет в Щучине. Так же, как и в Мостах или Березовке.

В продаже он есть, например, в Островце, Волковыске, Свислочи, Слониме, Гродно и Лиде, по данным сайта 103.by.

Другие участницы обсуждения советуют искать препараты через сайты аптек и проверять наличие в разных городах. Одна из пользовательниц рассказала, что месяц назад нашла «Ферретаб» в Барановичах, а позже заказала препарат из России.

На вопрос, как заказать лекарство из РФ, пользователи ответили, что покупали препарат через телеграм-чаты.

Чем заменяют препарат

В комментариях предлагают несколько альтернатив «Ферретабу». Среди них — «Тардиферон», «Тотема» и другие препараты железа.

«Есть альтернатива — «Тотема»», — написала одна из участниц обсуждения.

В ответ ей заметили, что препарат может окрашивать зубы. Другие пользовательницы поделились своим опытом приема:

«Через трубочку пейте, у меня лично проблем не возникло».

При этом пользователи отмечают, что препараты железа подходят не всем одинаково, поэтому самостоятельно менять назначенное врачом средство не стоит.

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