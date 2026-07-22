Украинский F-16 впервые сбил истребитель РФ

Украинский F-16 впервые сбил истребитель РФ2
- 22.07.2026, 9:05
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C неожиданным заявлением выступил генерал США.
Украинский истребитель F-16 впервые сбил российский самолет в воздушном бою.
Об этом в ходе слушаний в Комитете Сената США по ассигнованиям заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
В ходе слушаний сенатор Ричард Дурбин спросил Кейна, как на Украине может отразиться возможное прекращение финансирования систем противовоздушной обороны на три года.
В ответ генерал подчеркнул, что украинский оборонно-промышленный комплекс значительно расширил свои возможности — от систем «земля–воздух» до средств ведения воздушного боя.
В качестве примера Кейн привел недавний воздушный бой, в котором, по его словам, украинский F-16 впервые сбил российский истребитель.
«Недавно мы стали свидетелями первого воздушного боя, в котором украинский F-16 сбил российский истребитель. За последние несколько лет, благодаря поддержке многих партнеров, Украина значительно укрепила свою эшелонированную систему обороны», — заявил генерал.
Кейн также добавил, что благодаря помощи союзников Украина существенно укрепила многоуровневую систему обороны и расширила собственный военный потенциал.
В ходе слушаний генералу также задали прямой вопрос о том, кого он хочет видеть победителем в войне между Россией и Украиной.
«Я хочу, чтобы победила Украина», — ответил Кейн.
На вопрос, является ли Россия другом США, генерал ответил, что это «сложные отношения», и добавил, что не считает Россию другом Америки.
В то же время Воздушные силы ВСУ ранее не сообщали о сбивании российского истребителя с помощью F-16.