The Washington Post: Украина превратила опыт войны в преимущество 17.07.2026, 15:44

Украина продает свои дроны, дает советы и создает совместные производственные линии.

За время войны украинцы научилась разрабатывать контрмеры на каждое российское нововведение. Как пишет издание The Wasington Post, среди таких российских нововведений - FPV-дроны, беспилотники с реактивными двигателями и дроны на оптоволокне.

«Украина получила много кровавого опыта», - прокомментировал Станислав Гришин, директор General Cherry - производителя беспилотников-перехватчиков.

В компании добавили, что даже ситуация на Ближнем Востоке никаких новшеств для Украины не представляет.

«... Они используют тактику и стратегии, которые работали в Украине год или два назад… Большинство новых разработок в области беспилотников и перехватчиков исходят от нас, а не к нам», - охарактеризовал ситуацию пресс-секретарь украинской компании Марко Кушнир.

С тех пор как США начали войну против Ирана, Украина подписала 10-летние соглашения о безопасности с союзниками в Персидском заливе – Катаром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, а совсем недавно заключила сделки с Литвой и Эстонией, которые соседствуют с РФ.

Другие страны также выразили заинтересованность.

«Латвия переймет уникальный боевой опыт Украины в области защиты воздушного пространства от атак беспилотников», - сказал премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс. Он объявил, что две страны вскоре начнут строительство совместного предприятия по производству беспилотников недалеко от границы Латвии с Россией.

В публикации отмечается, что Украина постепенно открывает экспорт своих технологий, хотя производство самих беспилотников ориентировано прежде всего на потребности украинской армии.

Дроны-перехватчики все чаще становятся основной линией противовоздушной обороны Украины. Процент перехваченных дронов засекречен, но извстно, что эти цифры быстро растут.

Издание обратило внимание, что сейчас в стране более 100 компаний работают над созданием различных моделей дронов-перехватчиков, которые постоянно совершенствуются в ответ на изменение российской тактики.

Одной из перспективных разработок называют систему «Хыжак» от компании UFORCE, которая также разработала высокоэффективный морской беспилотник «Магура».

«Хыжак» использует элементы искусственного интеллекта, тепловизионные камеры, лазерные датчики и автоматическое сопровождение целей. В будущем разработчики рассчитывают сделать комплекс полностью автономным, чтобы эффективно бороться с FPV-дронами, в том числе на оптоволокне. Сейчас же процесс захвата цели и ее отслеживания контролируется человеком-оператором, который принимает окончательное решение о том, нажимать ли на курок.

В целом же украинские разработчики считают, что самым большим преимуществом, которое Украина может предложить союзникам, является знание того, как ведется война в XXI веке. То есть, ее главным экспортным продуктом становятся не только технологии, но и понимание того, как изменилась современная война.

Они считают, что государства должны научиться создавать новые военные решения за недели, а не за годы, поскольку скорость адаптации становится решающим фактором на поле боя.

Украинцы пытаются убедить союзников в том, что тактика, которая работала даже в недавнем прошлом, больше неэффективна, поскольку устарела. Они готовы поделиться своим опытом с ними и помочь подготовиться к новым угрозам еще до того, как они столкнутся с ними напрямую.

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