Китай отказался помогать Кремлю 2 17.07.2026, 15:29

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Пекин не будет строить суда для Северного морского пути.

Китай де-факто присоединился к западным санкциям на поставки в Россию технологий для судов арктического класса, которые могли бы ходить по Северному морскому пути, следует из презентации Центрального научно-исследовательского института морского флота (ЦНИИМФ).

Согласно документу, который цитируют «Ведомости», китайские варианты движительно-рулевого комплекса для крупнотоннажных судов ледового класса возможны лишь «при условии ослабления санкционного давления». При этом российских энергетических установок для таких судов на данный момент нет.

По оценкам ЦНИИМФ, российским компаниям до 2030 года требуется не менее 10 нефтяных танкеров; дедвейтом 120 тысяч тонн), не менее пяти газовозов для перевозки СПГ (174 тысячи кубометров), три универсальных сухогруза по 40 тысяч тонн, в также два танкера под газовый конденсат и три — под сжиженный углеводородный газ (СУГ). Все они должны соответствовать высшему ледовому классу Arc7 — то есть круглогодично работать в Арктике.

Однако российские верфи крупнотоннажные суда ледового класса практически не строят, сказал «Ведомостям» замдиректора ЦНИИМФ Александр Буянов. Проблема, по его словам, не только в мощностях верфей, но и в отсутствии необходимого оборудования: российское отсутствует, западное — под санкциями, а китайское — увязано с санкционными ограничениями.

Еще в 2018 году, начиная четвертый срок, президент Владимир Путин поставил амбициозную цель превратить в оживленную торговую артерию Севморпуть, пролегающий от пролива Карские ворота до Берингова пролива и пересекающий пять арктических морей на протяженности 5,6 тысячи км, пишет The Moscow Times.

По плану Путина к 2024 году грузопотоки по СМП, из Азии в Европу и обратно, должны были достичь 80 млн тонн ежегодно, а к 2030 году — 200 млн тонн. В реальности в 2024 году удалось перевезти 37,9 млн тонн, а в прошлом году — еще меньше: 37,02 млн тонн.

В сентябре 2024 года «Росатом» почти вдвое снизил прогноз по перевозкам через СМП — до 117 млн тонн к 2030 году. В прошлом году Путин озвучил новую оценку — еще на 15-40% ниже. «Мы уверены, что к 2030 году это (грузопоток по СПМ — ТМТ) будет 70-100 млн тонн», — говорил президент.

Хотя СМП позволяет на 7–10 дней сократить срок плавания из Европы в Азию по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал, найти желающих отправлять грузы через российскую Арктику оказалось непростов. В 2025 году основу грузопотока СМП составлял российский экспорт (60%, или 22,2 млн тонн), согласно подсчетам центра «Гекон». Доля СПГ, нефти и газоконденсата составляла 83%. Поставки шли с проектов «Ямал СПГ», НОВАТЭКа, «Арктик СПГ-2» и Новопортовского месторождения «Газпром нефти».

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