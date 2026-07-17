Как близнецы используют сходство, чтобы добиваться своего 17.07.2026, 15:18

иллюстративное фото

Со стороны это иногда выглядит необычно.

Близнецы часто воспринимаются как люди с особой эмоциональной связью и почти мгновенным пониманием друг друга. Однако именно эта близость может создавать сложности в формировании собственной личности и приводить к необычным способам решения конфликтов, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Близнецы нередко используют внешнее сходство, общие интересы и эмоциональную связь как инструмент для достижения своих целей — от привлечения внимания до победы в спорах. Для них обмен одеждой, вещами или идеями может быть естественной частью отношений, хотя со стороны это иногда выглядит необычно.

«Близнецы по-разному относятся к тому, насколько приемлемо использовать свое сходство, чтобы получить преимущество или добиться желаемого», — пишет автор материала.

«Чрезмерная схожесть может мешать развитию индивидуальности. Некоторые близнецы настолько привыкли делиться всем — мыслями, друзьями, вещами и опытом, — что начинают воспринимать себя как единое целое», — пишут психологи.

Главная задача родителей близнецов — помочь каждому ребенку сохранить собственную идентичность. Равное внимание, понятные правила и уважение личных границ помогают снизить конкуренцию и избежать конфликтов.

«Что принадлежит каждому из близнецов?» — один из ключевых вопросов в их воспитании, считают авторы. По их мнению, умение использовать близость как преимущество, но при этом оставаться самостоятельными личностями, помогает близнецам строить здоровые отношения друг с другом.

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