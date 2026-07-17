Политзаключенными в Беларуси признаны еще 10 человек

Политзаключенными в Беларуси признаны еще 10 человек3
- 17.07.2026, 15:54
Точное количество политзаключенных в Беларуси неизвестно.
Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 10 человек, следует из заявления, которое размещено, в частности, на сайте правозащитного центра «Весна».
Правозащитники заявили, что им «стало известно о заключении под стражу и осуждении к наказанию, связанному с лишением свободы в связи со взаимодействием с «экстремистскими формированиями» и осуществлением свободы выражения мнений», следующих граждан: Валентина Березина, Марины Долматовой, Сергея Жуковского, Сергея Зарубы, Алексея Кахановича, Михаила Короля, Виктории Поташкиной, Анатолия Рыбака, Александра Сосновского и Антона Телеша.
Правозащитники традиционно потребовали немедленного освобождения их и других политзаключенных, а также прекращения репрессий.
В настоящее время белорусское правозащитное сообщество признает политзаключенными 868 человек. На самом деле, их намного больше, так как информацию об узниках режима получить невозможно.