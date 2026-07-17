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Политзаключенными в Беларуси признаны еще 10 человек

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  • 17.07.2026, 15:54
Политзаключенными в Беларуси признаны еще 10 человек

Точное количество политзаключенных в Беларуси неизвестно.

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 10 человек, следует из заявления, которое размещено, в частности, на сайте правозащитного центра «Весна».

Правозащитники заявили, что им «стало известно о заключении под стражу и осуждении к наказанию, связанному с лишением свободы в связи со взаимодействием с «экстремистскими формированиями» и осуществлением свободы выражения мнений», следующих граждан: Валентина Березина, Марины Долматовой, Сергея Жуковского, Сергея Зарубы, Алексея Кахановича, Михаила Короля, Виктории Поташкиной, Анатолия Рыбака, Александра Сосновского и Антона Телеша.

Правозащитники традиционно потребовали немедленного освобождения их и других политзаключенных, а также прекращения репрессий.

В настоящее время белорусское правозащитное сообщество признает политзаключенными 868 человек. На самом деле, их намного больше, так как информацию об узниках режима получить невозможно.

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