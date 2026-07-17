Глава МВД Эстонии: Нельзя позволять россиянам посещать ЕС

Глава МВД Эстонии: Нельзя позволять россиянам посещать ЕС1
- 17.07.2026, 16:37
Пока украинцы гибнут под ракетами.
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро призвал Евросоюз ужесточить визовую политику в отношении граждан России, передает ERR.
По словам министра, вопрос касается не только безопасности, но и ценностей.
«Я согласен с еврокомиссаром Магнусом Бруннером в том, что увеличение количества выдаваемых туристических виз гражданам России в нынешней ситуации абсолютно неприемлемо. Пока обычные украинцы гибнут под ракетными ударами, нельзя позволять гражданам государства-агрессора отдыхать и заниматься шопингом в Европе, как будто ничего не произошло», - сказал Таро.
Он отметил, что ограничительные меры должны действовать одинаково на всей территории Европейского Союза и Шенгенской зоны, а не оставаться рекомендациями для отдельных государств.
По мнению министра, действующая система должна позволять вводить ограничения более гибко. В частности, речь идет о возможности ограничивать выдачу виз отдельным категориям граждан России, включая дипломатов, владельцев служебных паспортов, бывших и действующих участников войны против Украины, а также религиозных деятелей, поддерживающих российскую агрессию.
Кроме того, ограничения могут применяться в зависимости от цели поездки.