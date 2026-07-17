Новым премьером Великобритании станет Энди Бернэм 17.07.2026, 16:54

Бывший мэр Манчестера стал новым лидером Лейбористской партии.

Об этом объявила на конференции председатель Национального исполнительного комитета лейбористов Шабана Махмуд, передает Sky News.

«Для меня является честью объявить, что законно избранным лидером Лейбористской партии является Энди Бернэм», — сказала Махмуд.

Так как в настоящий момент лейбористы находятся у власти, это означает, что Бернэм займет пост премьер-министра Великобритании.

В ходе своего первого выступления в качестве лидера лейбористов Бернэм поблагодарил своего предшественника Кира Стармера и выразил готовность возглавить британское правительство. «Я готов, готов вести за собой», — заявил политик.

Ради возвращения в палату общин Бернэм, ранее покинувший парламент после избрания мэром Большого Манчестера в 2017 году, победил на довыборах в округе Мейкерфилд, набрав 54,8% голосов. После этого он заявил о намерении претендовать на пост премьер-министра.

Стармер объявил об отставке с постов лидера партии и премьер-министра 22 июня.

Свою политическую программу Бернэм называет курсом, основанным на опыте управления Большим Манчестером. Она предполагает расширение полномочий регионов, масштабное строительство муниципального жилья, усиление роли государства в стратегических секторах экономики без широкой национализации, сохранение роста пенсий, реформу системы социального ухода и борьбу с нелегальной миграцией при создании легальных механизмов приема беженцев.

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