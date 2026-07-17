«Какой порядочности вы ожидали от БТ?»2
- 17.07.2026, 16:56
Когда у тебя вместо бизнеса есть целая страна.
Белорусы возмущены рекламой казино на официальных телеканалах.
«Государственный телеканал «Беларусь 5» в перерыве обсуждает в прямом эфире, какие ставки делать на «Фонбет», — пишет в Threads пользователь под ником @fernabeo. — Позорники продажные. Вас дети смотрят, вы обсуждаети ставки. Не страна, а сплошное казино! Больные!»
Пользователи соцсетей поддержали автора поста. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:
— Был в Минске, кругом плакаты на щитак с рекламой казино и ставок, просто дно.
— Много ума не надо, чтобы понимать, что это помогает им выживать. Жаль, что за счёт обычных наивных лудоманов, которых они и пытаются вырастить подобными действиями.
— Это просто выгодно: доить народ и обдирать через эту лудку, как и онлайн казино и прочая хрень с одним печальным концом для игроков.
— Думаю, большинство детей не смотрит БТ. Они в играх или на ютубе
Но тенденция — дно, этого не отрицаю.
— Спорт сейчас невозможно смотреть, через каждые пять минут у них скрипт — сказать что-то про ставку. Создается впечатление, что это не просто реклама, а они уже сами дэпают свои хаты туда.
— Смотрел матч белорусского чемпионата, не помню какой именно. Реклама макслайна была строго на каждой 10 минуте матча.
— Да всё и так понятно. Просто когда идёшь по городу и кругом все эти плакаты, заходишь посмотреть футбол и каждый 5 минут реклама всего этого. Во всех странах борются с такими конторами, только у нас это поощряется.
— Какой порядочности вы ожидали от БТ? Скажут — будут порнуху рекламировать и транслировать оргии в прямом эфире.
— Весь игорный бизнес принадлежит семье Лукашенко. Курирует этот бизнес сын Дмитрий.
— Когда у тебя вместо бизнеса есть целая страна.