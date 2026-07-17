В Кревском замке артефакты времен Гедимина и Ольгерда
- 17.07.2026, 16:36
На территории замка стартовал новый сезон археологических раскопок.
О новых находках рассказал ведущий научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук Олег Дернович. Материал опубликован в издании «Светлы шлях», пишет tochka.by.
В этом сезоне специалисты продолжают изучение построек вдоль восточной стены Кревского замка внутри двора.
« В прошлом году мы обнаружили фундамент стены. Мы считаем, что он был построен во времена правления князей Гедимина и Ольгирда», – отметил Олег Дернович.
По его словам, слева от этого объекта находилась хозяйственная постройка. Археологи предполагают, что она могла быть возведена из дерева на каменном фундаменте.
« В ходе раскопок мы обнаружили множество фрагментов керамических сосудов, кости и ножи», – сообщил ведущий научный сотрудник Института истории НАН.
Находки дают основание полагать, что на этом участке располагалась замковая кухня.
Среди совсем недавних находок есть бусина, нашивка, которая крепилась на пояс и выполняла декоративно-защитную функцию. Еще археологи обнаружили на днях часть доспехов в виде железной пластины, а также фрагмент оконного стекла, монеты середины XVI и XVII веков.
До начала нынешнего сезона археологических работ стало известно, что Кревский замок заметно обновят. Причем речь шла не просто о реставрации, а о полноценном «перезапуске» места.
Работы там идут уже не первый год. Возрождение замка началось еще в 2018-м, а в 2025-м завершился первый этап.
За это время специалисты укрепили и частично восстановили стены и башни, сохранив при этом историческую аутентичность.