Ученые впервые обнаружили атмосферу на «живой» планете 17.07.2026, 16:12

иллюстративное фото

Пригодна ли она для жизни?

Международная группа астрономов впервые обнаружила атмосферу вокруг каменистой экзопланеты, находящейся в так называемой "зоне жизни" своей звезды. Речь идет о планете LHS 1140 b, которую считают одним из самых перспективных кандидатов для поиска внеземной жизни, пишет The Independent.

Открытие стало первым подтверждением наличия атмосферы у планеты земного типа, расположенной в области, где температура потенциально позволяет существование жидкой воды.

Исследователи зафиксировали утечку гелия из верхних слоев атмосферы LHS 1140 b с помощью наземного телескопа в Чили. Именно это позволило подтвердить, что планета не утратила свою газовую оболочку.

Ученые отмечают, что атмосфера является одним из ключевых условий для возможного существования жизни, поскольку она помогает поддерживать температуру, защищает поверхность от космического излучения и может содержать необходимые для жизни газы.

Следующим этапом исследования станет наблюдение за LHS 1140 b с помощью космического телескопа James Webb. Ученые планируют проверить, насколько стабильна атмосфера планеты, а также выяснить, содержит ли она водяной пар или другие соединения, которые могут свидетельствовать о пригодности для жизни.

«Это лучшая защита от миграционного кризиса»

История с рабочими из Узбекистана – лучшая иллюстрация белорусских реалий.

Пользователи соцсетей обсуждают недавний бунт узбекских рабочих и их перспективы в нашей стране.

«История с узбекистанцами в Беларуси отлично показывает, какие реальные зарплаты в Лукоморье, — пишет belthirddoctrine в Threads. По телевизору можно хоть про 5000 долларов объявить, но потом приходит осознание, что в штанах что—то липкое и теплое. А вообще правильно все красно—зеленые совки сделали: главное, чтобы как в Европе не было. Нищета и новиопство — лучшая защита от миграционного кризиса: к нищебродам в страну никто переехать не захочет».

Пользователи Threads уверены, что конфликты с белорусскими властями у работников из Узбекистана будут продолжаться. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Они только начали работать, чувствую будет очень интересно. Берем попкорн и наблюдаем.

— Мне интересно — откуда они в колхозе, в итоге аж 700 долларов выбили себе. Это владелец предприятия из своего кармана доплачивать будет? Председатель колхоза?

— Реальные зарплаты — на работа.бай. Поэтому туда никто и не идет.

— В Польше и Литве после новостей про узбеков наверное усилиление на границах.

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