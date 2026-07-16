О чем говорит бунт узбеков в Беларуси 16 16.07.2026, 12:15

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Тонкая радужная пленка в очередной раз порвана.

Ситуация с узбекскими работниками вместо внешнеполитического успеха в очередной раз прорвала тонкую радужную пленку, которую изо всех сил натягивает режим на неприглядную белорусскую реальность, пишет «Салiдарнасць».

Наше представление про Центральную Азию во многом сформировано российскими шовинистическими юмористическими шоу, в которых все жители бывших советских колоний представлены отсталыми, нищими и бесправными. Реальность сильно отличается от этой картинки. Когда один из приезжих работников говорит, что 500 долларов он и дома заработает, то не очень сильно кривит душой.

Экономика Узбекистана в последние годы показывает очень хорошие показатели и растет в среднем на 6-8 %, наша же в 2025 году показала 1,3 %.

Размер экономики Узбекистана – 147 миллиардов долларов, а Беларуси – 93.

В Узбекистане живет почти 37 миллионов человек – это самая большая по населению страна Центральной Азии, поэтому в пересчете на отдельного человека Беларусь лидирует по уровню ВВП почти в 2,5 раза, но общая динамика показывает, что Узбекистан при сохранении темпов развития будет стремительно сокращать этот разрыв.

Если учесть уровень рождаемости – 3,5 ребенка на одну женщину, – то размер экономики будет расти в том числе и за счет увеличения внутреннего рынка. Чего не скажешь о Беларуси с ее одним из самых низких уровней рождаемости в Европе.

За тридевять земель за длинным рублем едут самые активные, кто не боится ксенофобии, тяжелой работы и оторванности от дома. Такие работники и на рынке труда в собственной стране будут искать и находить возможности зарабатывать больше среднего, поэтому вполне понятно недовольство узбеков, которые не видят смысла работать в далекой холодной стране за деньги, которые они найдут и дома.

Возвращаясь к теме шовинизма, похоже, что большим удивлением и для госов, и для общества было то, что стереотипы про Центральную Азию, где царит культ личности местных правителей, а общество подавлено и бесправно, разбиваются о ролики, в которых приезжие узбеки прямо и открыто описывают белорусскую реальность.

И спрашивают своих чиновников, где же обещанные белорусские золотые горы? На фоне залитой бетоном государственного террора Беларуси Узбекистан выглядит намного либеральнее в свободе мнения и его высказывания.

Сельские жители наших регионов, которые существуют в бедственном и подчиненном положении, не жалуются на свою судьбу, потому что понимают не только бесполезность, но и опасность таких жалоб. К тому же недавно лукашисты решили подзакрутить гайки в вопросах жалоб на чиновников и иных государевых людей.

Приезд иностранных работников прожектором высветил те проблемы, с которыми местные уже смирились либо не видят смысла, либо боятся про них рассказывать.

Когда узбеки требуют достойной зарплаты и условий жизни для себя, они всего лишь пытаются призвать к исполнению обещанного контракта, который им продал главный белорусский чиновник. Это чужая для них страна, и их в Беларусь привели обещания хорошего заработка. Однако своими требованиями они привлекают внимание и к бедственному положению белорусских работников, которые за неимением альтернатив вынуждены соглашаться работать за те деньги, за которые приезжие работать не готовы.

А если учесть растущую опасность работы в России, где идет война, и усложнение трудовой миграции белорусов в ЕС, то узбеки уедут, а белорусы с таким положением в экономике останутся работать за то, что дадут, потому что куда-то поехать на заработки становится все сложнее.

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