Белоруска отнесла все свои деньги в кусты 3 16.07.2026, 12:28

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После одного сообщения.

Белоруска отнесла все свои деньги в кусты после сообщения из отдела кадров. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Во Фрунзенское РУВД обратилась 75-летняя жительница Минска, которой в мессенджере пришло сообщение якобы из отдела кадров организации, где она подрабатывает.

Женщине сообщили про случившуюся утечку информации и для урегулирования некоторых вопросов с ней свяжутся правоохранители.

Позже пенсионерке позвонил неизвестный, представившись сотрудником Следственного комитета. Он предупредил, что от имени минчанки производятся незаконные финансовые операции, а сама женщина является подозреваемой по уголовному делу.

После этого аферисты еще несколько раз звонили белоруске под видом разных силовых структур, запугивая ее обыском и лишением свободы. Чтобы избежать указанного, они предложили задекларировать все накопления.

«Однако вместо подачи заявления в налоговую службу ей велели сложить деньги в черный пакет и оставить в кустах», - отметили в милиции.

Пенсионерка сняла со счетов 32 000 рублей, собрала хранившиеся дома 2000 долларов и 100 евро, а затем отвезла по указанному маршруту. Только потом она осознала, что стала жертвой мошенников. Проводится проверка.

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