В Гродно продают гостиницу «Гродно» 16.07.2026, 12:43

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В 2016-м гостиницу выкупил китайский инвестор.

Гостиницу «Гродно» через 10 лет после продажи китайскому инвестору снова выставили на аукцион.

На электронной площадке «БУТБ-Имущество» за нее просят 9 млн рублей, обратил внимание Office Life.

Гостиницу «Гродно» вместе с одноименным рестораном в одном комплексе построили в 1985 году. Тогда 16-этажное здание было рассчитано на 500 постояльцев. Однако через 20 лет комплекс закрыли из-за того, что он не отвечал требованиям безопасности.

В 2016-м гостиницу выкупил китайский инвестор, он хотел создать здесь современный отель. На это по условиям торгов ему давали четыре года. Однако объект превратился в долгострой.

В феврале 2024-го сообщалось, что реконструкция гостиницы «Гродно» была продлена до конца 2024 года. На тот момент проектом продолжал заниматься китайский бизнесмен, который от своих обязательств не отказывался. Между тем Владимир Караник, в то время являвшийся губернатором Гродненской области, не исключал, что в худшем случае для проекта найдут другого инвестора.

Новый аукцион назначен на 18 июля. При этом требования к потенциальному владельцу за 10 лет почти не изменились. Он должен за год разработать проект и завершить реконструкцию за три года.

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