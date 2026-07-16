В Гродно продают гостиницу «Гродно»
- 16.07.2026, 12:43
- 1,088
В 2016-м гостиницу выкупил китайский инвестор.
Гостиницу «Гродно» через 10 лет после продажи китайскому инвестору снова выставили на аукцион.
На электронной площадке «БУТБ-Имущество» за нее просят 9 млн рублей, обратил внимание Office Life.
Гостиницу «Гродно» вместе с одноименным рестораном в одном комплексе построили в 1985 году. Тогда 16-этажное здание было рассчитано на 500 постояльцев. Однако через 20 лет комплекс закрыли из-за того, что он не отвечал требованиям безопасности.
В 2016-м гостиницу выкупил китайский инвестор, он хотел создать здесь современный отель. На это по условиям торгов ему давали четыре года. Однако объект превратился в долгострой.
В феврале 2024-го сообщалось, что реконструкция гостиницы «Гродно» была продлена до конца 2024 года. На тот момент проектом продолжал заниматься китайский бизнесмен, который от своих обязательств не отказывался. Между тем Владимир Караник, в то время являвшийся губернатором Гродненской области, не исключал, что в худшем случае для проекта найдут другого инвестора.
Новый аукцион назначен на 18 июля. При этом требования к потенциальному владельцу за 10 лет почти не изменились. Он должен за год разработать проект и завершить реконструкцию за три года.