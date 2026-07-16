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Имущество крупного минского завода выставили на торги

  • 16.07.2026, 13:24
Имущество крупного минского завода выставили на торги

На него наложен арест.

На торги выставили арестованное имущество Минского подшипникового завода на 4,8 млн рублей. Ранее его уже несколько раз пытались сбыть, но тогда покупателей не нашлось.

Один из лотов — административное помещение площадью 5 348,3 кв. м на улице Жилуновича в Минске. На него наложен арест и запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя. Стартовая цена — 4 млн 246,7 тыс. рублей. В мае этого года за него хотели выручить 5,3 млн рублей.

Как и ранее, на этой же улице продают встроенные помещения инженерно-лабораторного корпуса. Они также под арестом. В этом случае аукцион стартует с 559 680 рублей (в мае — 699,6 тыс. рублей).

Торги назначены на 21 июля.

Оба объекта пытались продать еще в 2019 году. Первый тогда стоил 2,1 млн рублей, а второй — 379,2 тыс.

При этом «Зеркалу» не удалось найти в публичном доступе информацию о каких-то финансовых трудностях завода или крупных долгах.

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