Имущество крупного минского завода выставили на торги 16.07.2026, 13:24

На него наложен арест.

На торги выставили арестованное имущество Минского подшипникового завода на 4,8 млн рублей. Ранее его уже несколько раз пытались сбыть, но тогда покупателей не нашлось.

Один из лотов — административное помещение площадью 5 348,3 кв. м на улице Жилуновича в Минске. На него наложен арест и запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя. Стартовая цена — 4 млн 246,7 тыс. рублей. В мае этого года за него хотели выручить 5,3 млн рублей.

Как и ранее, на этой же улице продают встроенные помещения инженерно-лабораторного корпуса. Они также под арестом. В этом случае аукцион стартует с 559 680 рублей (в мае — 699,6 тыс. рублей).

Торги назначены на 21 июля.

Оба объекта пытались продать еще в 2019 году. Первый тогда стоил 2,1 млн рублей, а второй — 379,2 тыс.

При этом «Зеркалу» не удалось найти в публичном доступе информацию о каких-то финансовых трудностях завода или крупных долгах.

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