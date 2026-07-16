В Беларуси варенье стали продавать очень необычным способом 16.07.2026, 13:37

Есть спрос.

На Белорусской универсальной товарной биржи начали торговать вареньем, пишет БелТА.

Так, впервые на бирже начали продавать белорусское ягодное варенье. Партию уже удалось реализовать во время сессионных биржевых торгов. Партию варенья у крупного белорусского производителя пищевых ингредиентов через биржу купила отечественная кондитерская компания.

Всего же за первое полугодие 2026 года через биржу было продано продуктов, бакалеи и пищевой продукции на 69,8 миллиона белорусских рублей (на 53% больше, чем за аналогичный период 2025 года). Причем все чаще участники рынка сами инициируют появление новых товарных позиций. Включение варенья в перечень биржевых товаров стало именно таким случаем.

- В этом году крупнейшими покупателями пищевого сырья, бакалеи и плодоовощной продукции на биржевой площадке являются кондитерские фабрики, мясокомбинаты и молокоперерабатывающие предприятия, - рассказали на БУТБ.

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