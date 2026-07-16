Экономика победила Лукашенко
- 16.07.2026, 14:09
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Власти отпускают цены на 123 товара.
В Беларуси перестанут регулировать цены на определенные товары. Соответствующее постановление Совмина подписал премьер-министр страны Александр Турчин, передает телеграм-канал «Правительство Беларуси».
Так, в Беларуси корректируется система регулирования цен, в связи с чем сокращается с 199 до 76 позиций список товаров, цены на которые регулируются государством.
Например, из продуктового перечня исключены соки и нектары (кроме продукции для детского и диетического питания), овсяная крупа (остаются овсяные хлопья), ирис и конфеты в жировой глазури, молоко, кефир и сметана в стеклянной таре. Не будут регулироваться цены на экзотические цитрусовые, но за стоимостью апельсинов, мандаринов, клементинов и лимонов по-прежнему будут следить. При этом останется под госрегулированием стоимость мяса и мясных продуктов, рыбы, картофеля и других овощей.
Еще государство перестанет регулировать цены на всю мужскую и женскую одежду и обувь. В группе промтоваров еще значительно уменьшен перечень детских товаров, из которого исключили основную часть одежды и обуви, а также игрушки, коляски, рюкзаки и ранцы.
В списке ценового регулирования больше не будет канцелярских товаров, корма для домашних животных. Также как и моющих и чистящих средств, шампуней, зубных паст, туалетного мыла, туалетной бумаги, бумажных салфеток, одноразовых пеленок и постельного белья.
Выводятся из-под ценового регулирования шкафы для одежды и белья, диваны, кровати и кухонная мебель, бытовая техника, в том числе холодильники и морозильники, стиральные машины, пылесосы, утюги, электрочайники, микроволновки, электроплиты.
Также отпустят цены на автомобили и запчасти к ним, велосипеды, строительные и лакокрасочные материалы.
Напомним, 6 октября 2025 года Лукашенко запретил рост цен на территории страны. При этом он обратился на «ты» к замглавы правительства, предлагавшему решить вопрос с помощью экономических инструментов, и использовал грубую лексику.